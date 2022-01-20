Ризнык: Делаем все, чтобы привести мышцы в тонус перед сборами

Голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык рассказал о первых днях подготовки команды ко второй части сезона.

"Пока втягиваемся, работаем. Занимаемся фитнесом, поэтому немного устаем. Нам тяжело, но делаем все для того, чтобы привести мышцы в тонус перед сборами и подготовить их к работе с мячом", — сказал Ризнык.

Напомним, что первую часть сезона "Ворскла" завершила на 5 месте в турнирной таблице, имея в активе 33 очка, а сам Ризнык стал рекордсменом УПЛ по количеству отбитых пенальти подряд.