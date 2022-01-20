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"Делаем то, чему нас учили и в U19". Боль – о сборах с первой командой Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Однако выполнять все нужно намного быстрее

"Делаем то, чему нас учили и в U19". Боль – о сборах с первой командой Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Динамо" U-19 Антон Боль поделился впечатлениями от первых дней дебютного сбора в составе основной команды.

- Антон, когда ты узнал, что поедешь на сбор в составе первой команды?

- 12 января нас собрали с командой U19. А через пару дней сказали, что я буду тренироваться с первой командой. Затем поехал с ней на сборы.

- А кто первым сообщил тебе эту новость?

- Я был в своей комнате на старой базе, и ко мне зашел наш тренер Сергей Федоров и сказал, что я буду работать с первой командой.

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- Какой была реакция Игоря Костюка?

- Он пожелал мне удачи, спрашивал, как дела, как тренируюсь в первой команде. Тренеры U19 были только рады за нас.

- Какие впечатления от тренировок с первой командой? Какие рекомендации дают тебе тренеры?

- В принципе, мы делаем то, чему нас учили и в U19, но все нужно выполнять намного быстрее.

- Мирча Луческу перед каждой тренировкой делает установку на поле. О чем обычно он говорит?

- Обычно перед занятием он объясняет нам, что мы будем делать на тренировке, чтобы мы делали все качественно, быстро и уверенно.

- Какие задачи ты сам перед собой ставил, отправляясь на сбор?

- В первую очередь, хочу закрепиться здесь, чтобы хотя бы тренироваться с первой командой, - сказал Боль.

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В статье: Динамо (Киев) Динамо U-19 (Киев) Антон Боль
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.01.2022 в 10:04
Это боль!
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0
-3
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
20.01.2022 в 10:09
Нет, просто ты дбл с мозгом колибри :)
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+2
0
Dr. House (Поділля)
20.01.2022 в 10:34
Птічка, тобі що, засадили?
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+1
0


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