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"Делаем то, чему нас учили и в U19". Боль – о сборах с первой командой Динамо
Однако выполнять все нужно намного быстрее
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник "Динамо" U-19 Антон Боль поделился впечатлениями от первых дней дебютного сбора в составе основной команды.
- Антон, когда ты узнал, что поедешь на сбор в составе первой команды?
- 12 января нас собрали с командой U19. А через пару дней сказали, что я буду тренироваться с первой командой. Затем поехал с ней на сборы.
- А кто первым сообщил тебе эту новость?
- Я был в своей комнате на старой базе, и ко мне зашел наш тренер Сергей Федоров и сказал, что я буду работать с первой командой.
- Какой была реакция Игоря Костюка?
- Он пожелал мне удачи, спрашивал, как дела, как тренируюсь в первой команде. Тренеры U19 были только рады за нас.
- Какие впечатления от тренировок с первой командой? Какие рекомендации дают тебе тренеры?
- В принципе, мы делаем то, чему нас учили и в U19, но все нужно выполнять намного быстрее.
- Мирча Луческу перед каждой тренировкой делает установку на поле. О чем обычно он говорит?
- Обычно перед занятием он объясняет нам, что мы будем делать на тренировке, чтобы мы делали все качественно, быстро и уверенно.
- Какие задачи ты сам перед собой ставил, отправляясь на сбор?
- В первую очередь, хочу закрепиться здесь, чтобы хотя бы тренироваться с первой командой, - сказал Боль.
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