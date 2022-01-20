Защитник Черноморца рассказал, когда вернется в строй одесситов

Одним из тех, кто не поехал с одесским "Черноморцем" на тренировочный сбор в Турцию, стал защитник Евгений Мартыненко.

28-летний воспитанник клуба, который дебютировал в составе "моряков" еще в сезоне-2013/14 при Романе Григорчуке, по-прежнему восстанавливается после травмы, полученной еще в самом начале нынешнего чемпионата.

"Сейчас я в Одессе. Бегаю, работаю с мячом. Мне сказали готовиться на второй сбор, где я должен приступить к тренировкам в общей группе", — рассказал Мартыненко.

Напомним, что второй турецкий сбор "Черноморца" начнется 1 февраля.