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Защитник Черноморца рассказал, когда вернется в строй одесситов
Футболист продолжает восстанавливаться после травмы
Фото: Footboom / Автор - Денис Руденко
Одним из тех, кто не поехал с одесским "Черноморцем" на тренировочный сбор в Турцию, стал защитник Евгений Мартыненко.
28-летний воспитанник клуба, который дебютировал в составе "моряков" еще в сезоне-2013/14 при Романе Григорчуке, по-прежнему восстанавливается после травмы, полученной еще в самом начале нынешнего чемпионата.
"Сейчас я в Одессе. Бегаю, работаю с мячом. Мне сказали готовиться на второй сбор, где я должен приступить к тренировкам в общей группе", — рассказал Мартыненко.
Напомним, что второй турецкий сбор "Черноморца" начнется 1 февраля.
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