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Защитник Черноморца рассказал, когда вернется в строй одесситов

Премьер-лига
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Футболист продолжает восстанавливаться после травмы

Защитник Черноморца рассказал, когда вернется в строй одесситов

Фото: Footboom / Автор - Денис Руденко

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Одним из тех, кто не поехал с одесским "Черноморцем" на тренировочный сбор в Турцию, стал защитник Евгений Мартыненко.

28-летний воспитанник клуба, который дебютировал в составе "моряков" еще в сезоне-2013/14 при Романе Григорчуке, по-прежнему восстанавливается после травмы, полученной еще в самом начале нынешнего чемпионата.

"Сейчас я в Одессе. Бегаю, работаю с мячом. Мне сказали готовиться на второй сбор, где я должен приступить к тренировкам в общей группе", — рассказал Мартыненко.

Напомним, что второй турецкий сбор "Черноморца" начнется 1 февраля.

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В статье: Черноморец (Одесса) Евгений Мартыненко
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