  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. По просьбе Маркевича. Мариуполь просматривает двух бразильцев
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

По просьбе Маркевича. Мариуполь просматривает двух бразильцев

Премьер-лига
(1 голосов)

Известны только амплуа игроков

По просьбе Маркевича. Мариуполь просматривает двух бразильцев

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

"Мариуполь" просматривает двух потенциальных новичков, утверждает "Футбол NEWS".

Согласно их данным, это два бразильца - левый полузащитник и центрфорвард, имена которых не разглашает клуб. Отмечается, что бразильских футболистов на сборе решил посмотреть главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич.

Вылет азовцев на первый тренировочный сбор в Турцию запланирован на 25 января.

Напомним, что "Мариуполь" занимает последнее, 16 место в чемпионате УПЛ, набрав восемь очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол NEWS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
СашаXM (Хмельницкий)
20.01.2022 в 12:29
где? в ШД? ))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...