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По просьбе Маркевича. Мариуполь просматривает двух бразильцев
Известны только амплуа игроков
Фото: ФК Мариуполь
"Мариуполь" просматривает двух потенциальных новичков, утверждает "Футбол NEWS".
Согласно их данным, это два бразильца - левый полузащитник и центрфорвард, имена которых не разглашает клуб. Отмечается, что бразильских футболистов на сборе решил посмотреть главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич.
Вылет азовцев на первый тренировочный сбор в Турцию запланирован на 25 января.
Напомним, что "Мариуполь" занимает последнее, 16 место в чемпионате УПЛ, набрав восемь очков.
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