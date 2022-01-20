По просьбе Маркевича. Мариуполь просматривает двух бразильцев

"Мариуполь" просматривает двух потенциальных новичков, утверждает "Футбол NEWS".

Согласно их данным, это два бразильца - левый полузащитник и центрфорвард, имена которых не разглашает клуб. Отмечается, что бразильских футболистов на сборе решил посмотреть главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич.

Вылет азовцев на первый тренировочный сбор в Турцию запланирован на 25 января.

Напомним, что "Мариуполь" занимает последнее, 16 место в чемпионате УПЛ, набрав восемь очков.