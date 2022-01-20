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Форвард Зари: Первый матч на сборах выдался для нас сложным
Луганачане проиграли в первом спарринге турецкого сбора
Фото: ФК Заря Луганск
Нападающий "Зари" Шахаб Захеди поделился своими впечатлениями после первого матча команды на учебно-тренировочных сборах против польской "Погони" (1:3).
"Для нас всегда важен результат. Однако, в этот раз нам не удалось сделать его позитивным. Это футбол и бывает всякое, тем более соперник был очень сильным. В целом, матч выдался сложным. Мы еще не так много тренируемся и это дает о себе знать.
Уверен, дальше будет проще и с необходимым для нас результатом", — сказал Шахаб.
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