Форвард Зари: Первый матч на сборах выдался для нас сложным

Нападающий "Зари" Шахаб Захеди поделился своими впечатлениями после первого матча команды на учебно-тренировочных сборах против польской "Погони" (1:3).

"Для нас всегда важен результат. Однако, в этот раз нам не удалось сделать его позитивным. Это футбол и бывает всякое, тем более соперник был очень сильным. В целом, матч выдался сложным. Мы еще не так много тренируемся и это дает о себе знать.

Уверен, дальше будет проще и с необходимым для нас результатом", — сказал Шахаб.