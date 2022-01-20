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Форвард Зари: Первый матч на сборах выдался для нас сложным

Премьер-лига
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Луганачане проиграли в первом спарринге турецкого сбора

Форвард Зари: Первый матч на сборах выдался для нас сложным

Фото: ФК Заря Луганск

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Нападающий "Зари" Шахаб Захеди поделился своими впечатлениями после первого матча команды на учебно-тренировочных сборах против польской "Погони" (1:3).

"Для нас всегда важен результат. Однако, в этот раз нам не удалось сделать его позитивным. Это футбол и бывает всякое, тем более соперник был очень сильным. В целом, матч выдался сложным. Мы еще не так много тренируемся и это дает о себе знать.

Уверен, дальше будет проще и с необходимым для нас результатом", — сказал Шахаб.

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В статье: Заря (Луганск) Погонь Шахаб Захеди
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Источник:
Футбол NEWS

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