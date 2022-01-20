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СМИ: Десна подала жалобу из-за трансфера Калитвинцева

Премьер-лига
(3 голосов)

Северяне не согласны с уходом полузащитника

СМИ: Десна подала жалобу из-за трансфера Калитвинцева

Фото: facebook.com/desnafc

Новина українською

19 января "Десна" отправила жалобу в Палату по разрешению споров УАФ на действия "Александрии" по отношению к игроку Владиславу Калитвинцеву, связанному контрактом с черниговским клубом.

Решение по этой конфликтной ситуации должно быть вынесено в ближайшее время, сообщает Meta-ratings.com.ua. В "Десне" придерживаются мнения, что Калитвинцев должен был продолжить выступать за черниговцев, либо же в случае перехода полузащитника в "Александрию" этот клуб должен обязан выплатить компенсацию.

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Напомним, что по данным СМИ, Калитвинцев покинул черниговский клуб из-за долгов по заработной плате, в то время как его контракт действителен до конца сезона.

В то же время, "Александрия" анонсировала желание подписать игрока и даже представила его в качестве потенциального новичка, хотя соглашение с горожанами футболист еще не подписал.

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов) ФК Александрия
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Источник:
Meta-Ratings

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.01.2022 в 13:24
Кон че ные! Поцелуйте его в дупу!
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Полiccя (Житомир)
20.01.2022 в 12:31
Смешные ребята . Не платять зарплату , а потом удивляются , что от них футболисты уходят
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