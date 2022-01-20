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СМИ: Десна подала жалобу из-за трансфера Калитвинцева
Северяне не согласны с уходом полузащитника
Фото: facebook.com/desnafc
19 января "Десна" отправила жалобу в Палату по разрешению споров УАФ на действия "Александрии" по отношению к игроку Владиславу Калитвинцеву, связанному контрактом с черниговским клубом.
Решение по этой конфликтной ситуации должно быть вынесено в ближайшее время, сообщает Meta-ratings.com.ua. В "Десне" придерживаются мнения, что Калитвинцев должен был продолжить выступать за черниговцев, либо же в случае перехода полузащитника в "Александрию" этот клуб должен обязан выплатить компенсацию.
Напомним, что по данным СМИ, Калитвинцев покинул черниговский клуб из-за долгов по заработной плате, в то время как его контракт действителен до конца сезона.
В то же время, "Александрия" анонсировала желание подписать игрока и даже представила его в качестве потенциального новичка, хотя соглашение с горожанами футболист еще не подписал.
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