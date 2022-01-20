(Анти) Герой футбольного дня. Эрик Рамирес

На самом деле, удивил не сам факт этого трансфера. Удивило то, что такие игроки оказываются в "Динамо" даже во время правления на тренерском мостике Мирчи Луческу.

У румына были ошибки и в "Шахтере", но обычно они воспринимались как исключения из системы правильного функционирования. В "Динамо" все иначе. Системным и взвешенным шагом является перевод Дениса Гармаша в линию нападения. А как объяснить трансферы Ильи Шкурина, Владислава Кулача, Дениса Антюха, Эрика Рамиреса уже при Мирче Луческе? Сплошные провалы.

Здесь даже о Витиньо нельзя сказать чего-то конкретного – непонятно, будет ли с него толк. Понятно лишь то, что менеджмент "Динамо" гнет свою линию независимо от персоны тренера. Низкокомпетентный Хацкевич или уважаемый и по-доброму хитрый Мирча Луческу… клуб лепит пятилетние контракты ноунеймам, а потом думает-решает, как от них избавиться.

Пример с Жерсоном Родригесом показателен. Он пришел в "Динамо" еще при предшественнике Мирчи Луческу, получил контракт до лета 2024-го года, проявил себя как абсолютно неуправляемый игрок и теперь пугает одна только мысль об его возвращении в расположение киевлян после аренды.

А вот уже история трансферов при Мирче Луческу:

Владислав Кулач – контракт до лета 2023-го года;

– контракт до лета 2023-го года; Денис Антюх – контракт до лета 2025-го года;

– контракт до лета 2025-го года; Витиньо – контракт до лета 2026-го года;

– контракт до лета 2026-го года; Эрик Рамирес – контракт до лета 2026-го года.

Исключением стал Илья Шкурин, взятый в годичную аренду с правом выкупа.

Первые двое из списка годятся только для аренды в "Ингулец" или максимум – в "Ворсклу" / "Колос". Контракт Шкурина выкупать нецелесообразно, Витиньо – кот в мешке до сих пор загадочный персонаж. А вот Эрик Рамирес – это очередной провал, к гадалке не ходи.

Он даже против "Миная" не мог феерить. Отыграл тогда неплохой матч, забив единственный свой "динамовский" гол и отдав единственную голевую передачу за "Динамо". В остальных шести матчах за клуб у него даже явных моментов не было – суммарный показатель xG составляет 0,7. В среднем по 0,17 за матч. Слезы, а не показатели.

За "Динамо" он отыграл семь матчей в первой части сезона 2021/22, столько же и за сборную Венесуэлы. И показатели в сборной у него отнюдь не хуже. 295 минут в "Динамо" против 455-ти – в сборной. По одному голу и там, и там. За "Динамо" он отдал одну голевую передачу, но в сборной в целом пасует точнее (81 процент против 65-ти в "Динамо"). В "Динамо" у него больше ключевых передач (четыре против одной), но за сборную ведет больше единоборств (81:63). Гарет Бейл или Андрей Ярмоленко на "минималках". И смех, и грех.

Статистика Эрика Рамиреса в "Динамо" и сборной Венесуэлы в сезоне 2021/22 / скриншот - InStat

Тренеры меняются, а селекция у "Динамо" остается стабильно хромой.

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