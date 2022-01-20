Заря не получала предложений от немецкого клуба по Кочергину

"Заря" по-прежнему не завершила сотрудничество с полузащитником команды Владиславом Кочергиным, который не играет в первой команде с октября прошлого года, находясь в дубле.

Как пишет Meta-ratings.com.ua, несмотря на информацию в СМИ, что немецкая "Арминия" проявляла интерес к украинцу, официального запроса от этого клуба в "Зарю" не поступало. В то же время были консультативные заявки по Кочергину от двух команд УПЛ, однако до реальных переговоров между клубами дело так и не дошло.

В связи с этим Кочергин продолжит оставаться в составе молодежной команды "Зари" вплоть до окончания срока действия контракта, который у него истекает летом 2022 года. Если по футболисту поступит предложение с достойной компенсацией для клуба раньше этого срока, "Заря" его рассмотрит.