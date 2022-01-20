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Агент Соломона: Манор не продлил контракт с Шахтером, это говорит о его будущем
У хавбека в приоритете АПЛ или Ла Лига
Фото: ФК Шахтер Донецк
Ронен Кацав, агент полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Израиля Манора Соломона рассказал о будущем своего клиента.
"Тот факт, что Манор не подписал новый контракт с "Шахтером", говорит о его будущем все. Приоритет – английская или испанская лиги. Манору только 22 года, и впереди у него долгий путь", - цитирует агента издание Sport5.co.
Ранее генеральный директор "горняков" Сергей Палкин сообщил, что клуб работает над продлением соглашения с Соломоном. Контракт 22-летнего футболиста рассчитан до конца 2023 года.
В нынешнем сезоне Манор провел 26 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, забил четыре гола и выполнил две результативные передачи.
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