Агент Соломона: Манор не продлил контракт с Шахтером, это говорит о его будущем

Ронен Кацав, агент полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Израиля Манора Соломона рассказал о будущем своего клиента.

"Тот факт, что Манор не подписал новый контракт с "Шахтером", говорит о его будущем все. Приоритет – английская или испанская лиги. Манору только 22 года, и впереди у него долгий путь", - цитирует агента издание Sport5.co.

Ранее генеральный директор "горняков" Сергей Палкин сообщил, что клуб работает над продлением соглашения с Соломоном. Контракт 22-летнего футболиста рассчитан до конца 2023 года.

В нынешнем сезоне Манор провел 26 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, забил четыре гола и выполнил две результативные передачи.