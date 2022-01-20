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Агент Соломона: Манор не продлил контракт с Шахтером, это говорит о его будущем

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

У хавбека в приоритете АПЛ или Ла Лига

Агент Соломона: Манор не продлил контракт с Шахтером, это говорит о его будущем

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Ронен Кацав, агент полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Израиля Манора Соломона рассказал о будущем своего клиента.

"Тот факт, что Манор не подписал новый контракт с "Шахтером", говорит о его будущем все. Приоритет – английская или испанская лиги. Манору только 22 года, и впереди у него долгий путь", - цитирует агента издание Sport5.co.

Ранее генеральный директор "горняков" Сергей Палкин сообщил, что клуб работает над продлением соглашения с Соломоном. Контракт 22-летнего футболиста рассчитан до конца 2023 года.

В нынешнем сезоне Манор провел 26 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, забил четыре гола и выполнил две результативные передачи.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
sport5.co

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Комментарии (8)
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.01.2022 в 15:16
Это говорит о его разуме...
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+2
-5
oleg.m.3972 (Харьков)
20.01.2022 в 16:10
Матузалем, Бернард, Элано, Феррейра, которые ушли свободными агентами где-то заиграли ? Это говорит о наличие у них ума ?
Ответить
+1
-2
oleg.m.3972 (Харьков)
20.01.2022 в 16:10
Матузалем, Бернард, Элано, Феррейра, которые ушли свободными агентами где-то заиграли ? Это говорит о наличие у них ума ?
Ответить
0
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
20.01.2022 в 16:10
Матузалем, Бернард, Элано, Феррейра, которые ушли свободными агентами где-то заиграли ? Это говорит о наличие у них ума ?
Ответить
0
-1
Русланбай (Рівне)
20.01.2022 в 14:59
Відразу видно що хлопець хоче розвиватися. А не деградувати в слабкому чемпі. Ну і він не бразилець і не українець. Яким аби каса капала, а далі хоч трава не рости.
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+2
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.01.2022 в 14:55
Продадут скоро!
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+3
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.01.2022 в 14:28
Будуть кроти гнобити тепер іудмана, як Зоря Кочергіна.
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+3
-5
Artemanat (Кривой Рог)
20.01.2022 в 14:08
Вот чего они хотели его обменять,продать в Брентфорд
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+1
-1


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