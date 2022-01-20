Легионер Ворсклы о возможном нападении России: Украинцы говорят, что ничего не будет

Нападающий полтавской "Ворсклы" Лукас Рангел рассказал о своем возвращении из отпуска в Украину из родной Бразилии.

"После прибытия в аэропорт Киева, у меня была трехчасовая поездка в мой город, и я видел солдат на улицах. Никогда не видел такого, так как обычно не пользуюсь этим маршрутом, но возле аэропорта я видел много солдат

Мы начали расспрашивать украинцев, правда ли, что может начаться война, но они говорят, что ничего не будет. Говорят, что если Россия нападет на Украину, это может спровоцировать мировую войну, так как вмешаются США. Но это правда, что в Харькове, недалеко от моего города, есть солдаты.

У меня есть друг в "Зените", и я спросил у него, что говорится по этому поводу в российской прессе. Он сказал мне, что это правда, что на границе с Украиной есть российские солдаты, но они планируют напасть на определенный регион, и, к сожалению, мой город (Полтава – прим.) находится в нем. Мы никогда не знаем, что может или не может произойти.

Был город, куда мы ездили играть очередной матч, но точного его названия я не помню, который весь был разрушен. Увидев такое, вам станет грустно. Мы приехали, потренировались, быстро вернулись в гостиницу, сыграли матч и вернулись в Полтаву. Если говорить о более отдаленных городах, то некоторые из них разрушаются и медленно умирают. Украинцы говорили мне, что в Донецке каждый день гибнет солдат, что война продолжается. И "Шахтер" не думает возвращаться туда.

Нам, игрокам, интересно, что клуб сделает с нашими контрактами, если начнется война. Украинцы говорят, что мы потеряем наши договора и нас отправят обратно в наши страны. Это порождает сомнение, недоверие, но надо посмотреть, как страна выдержит эту ситуацию", - подытожил Рангел.