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Директор Александрии: Мы будем бороться за Калитвинцева
Александрийцы не собираются отступать
фото - Олександр Приходько
Директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал информацию, что черниговская "Десна" подала в палату споров УАФ жалобу на клуб из Кировоградской области по поводу незаконного перехода в команду Юрия Гуры полузащитника Владислава Калитвинцева.
"Мы знаем, что будет разбирательство между "Десной" и Калитвинцевым. Всё остальное — это только слухи и разговоры. Комментировать пока нечего, потому что нет официальной информации. Лишь бы поговорить мы не намерены.
Мы ничего не нарушали, поэтому, безусловно, будем бороться за этого футболиста", - сказал Китаев.
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