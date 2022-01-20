Директор Александрии: Мы будем бороться за Калитвинцева

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал информацию, что черниговская "Десна" подала в палату споров УАФ жалобу на клуб из Кировоградской области по поводу незаконного перехода в команду Юрия Гуры полузащитника Владислава Калитвинцева.

"Мы знаем, что будет разбирательство между "Десной" и Калитвинцевым. Всё остальное — это только слухи и разговоры. Комментировать пока нечего, потому что нет официальной информации. Лишь бы поговорить мы не намерены.

Мы ничего не нарушали, поэтому, безусловно, будем бороться за этого футболиста", - сказал Китаев.