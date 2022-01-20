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Директор Александрии: Мы будем бороться за Калитвинцева

Премьер-лига
(1 голосов)

Александрийцы не собираются отступать

Директор Александрии: Мы будем бороться за Калитвинцева

фото - Олександр Приходько

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Директор "Александрии" Дмитрий Китаев прокомментировал информацию, что черниговская "Десна" подала в палату споров УАФ жалобу на клуб из Кировоградской области по поводу незаконного перехода в команду Юрия Гуры полузащитника Владислава Калитвинцева.

"Мы знаем, что будет разбирательство между "Десной" и Калитвинцевым. Всё остальное — это только слухи и разговоры. Комментировать пока нечего, потому что нет официальной информации. Лишь бы поговорить мы не намерены.

Мы ничего не нарушали, поэтому, безусловно, будем бороться за этого футболиста", - сказал Китаев.

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов) ФК Александрия Дмитрий Китаев
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Комментарии (3)
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ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
20.01.2022 в 16:13
Ни чего не нарушали, но свою распошонку на него без трансферного листа надели.....
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0
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С.Карпович. (Ланівці)
20.01.2022 в 16:06
Не треба боротись,просто зарплату дайте.
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0
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.01.2022 в 16:17
Це до кого?
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0
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