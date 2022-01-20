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Кулаков: Считаю, что Мариуполю по силам остаться в Премьер-лиге

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард "моряков" с оптимизмом смотрит в будущее

Кулаков: Считаю, что Мариуполю по силам остаться в Премьер-лиге

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Нападающий "Мариуполя" Андрей Кулаков рассказал о выходе мариупольской команды из отпуска.

— Мы давно не видели друг друга, не тренировались. Поэтому сейчас у всех положительные эмоции. Мы соскучились друг за другом, за командой, за тренировками, за мячом. Мы готовы с новыми силами и хорошим настроением упорно работать.

— Ты из-за травмы пропустил заключительные матчи команды в конце 2021-го года. Как сейчас твое самочувствие?

— К счастью, все проблемы, которые были, уже решены. Я готов на 100 процентов работать с командой.

— Ты стал лучшим игроком команды в 2021-м году…

— Это очень приятно! В первую очередь, это заслуга всей команды. Мои партнеры создавали моменты, после которых мне удавалось забивать.

— На зимнюю паузу "Мариуполь" ушел на последнем месте. Психологически это давит на вас?

— Считаю, что нам по силам остаться в Премьер-лиге. Уверен, у нас получится это сделать. Турнирное положение не давит, так как мы демонстрировали хороший футбол. Но где-то не хватало результата. Думаю, во второй части чемпионата мы исправим, - сказал Кулаков.

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В статье: ФК Мариуполь Андрей Кулаков
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Источник:
ФК Мариуполь

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