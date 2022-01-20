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Тренер Львова рассказал, от кого из молодых игроков можно ожидать прорыва

Премьер-лига
(1 голосов)

Во Львове рассчитывают на молодежь

Тренер Львова рассказал, от кого из молодых игроков можно ожидать прорыва

pfclviv.com

Новина українською

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб рассказал о том, кто из молодых футболистов команды может в ближайшее время раскрыть свой потенциал.

- От кого из молодых футболистов "Львова" можно ожидать прорыва?

- Артур Ременяк, Борис Крушенский, надеюсь на Романа Михайлива, Сергея Давыдова. Александр Романчук уже более взрослый игрок. Поэтому назову вот эту четверку. Мы все равно продолжаем смотреть на нашу команду Ю-19, где собраны довольно-таки неплохие ребята. Там ведется хорошая тренерская работа. Когда ребята влились в первую команду на осеннем отрезке чемпионата, то картину в играх и тренировках они не портили.

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В статье: ФК Львов Олег Дулуб
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
20.01.2022 в 18:07
Слишком много новостей про этого бульбаша
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