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Тренер Львова рассказал, от кого из молодых игроков можно ожидать прорыва
Во Львове рассчитывают на молодежь
pfclviv.com
Главный тренер "
- От кого из молодых футболистов "Львова" можно ожидать прорыва?
- Артур Ременяк, Борис Крушенский, надеюсь на Романа Михайлива, Сергея Давыдова. Александр Романчук уже более взрослый игрок. Поэтому назову вот эту четверку. Мы все равно продолжаем смотреть на нашу команду Ю-19, где собраны довольно-таки неплохие ребята. Там ведется хорошая тренерская работа. Когда ребята влились в первую команду на осеннем отрезке чемпионата, то картину в играх и тренировках они не портили.
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