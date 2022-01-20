  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия отправилась в Турцию, где проведёт пять спаррингов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия отправилась в Турцию, где проведёт пять спаррингов

Премьер-лига
(1 голосов)

Расписание контрольных матчей горожан

Александрия отправилась в Турцию, где проведёт пять спаррингов

fco.com.ua

Новина українською

Вчера (19.01.2022) из аэропорта "Борисполь" "Александрия" отправилась в Турцию, где проведет зимние сборы в рамках подготовки к чемпионату Украины.

В этот период у команды Юрия Гуры запланировано пять спаррингов.

  • 23.01 - ФК "Заглембе" (Польша)
  • 26.01 - ФК "Гурник" (Польша)
  • 27.01 - ФК "Балканы" (Косово)
  • 31.01 - ФК "Каспий" (Казахстан) и ФК "Вайле" (Дания).

Клуб обещает провести прямые трансляций матчей на своем ютуб-канале.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Александрия

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...