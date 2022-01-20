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Александрия отправилась в Турцию, где проведёт пять спаррингов
Расписание контрольных матчей горожан
fco.com.ua
Вчера (19.01.2022) из аэропорта "Борисполь" "
В этот период у команды Юрия Гуры запланировано пять спаррингов.
- 23.01 - ФК "Заглембе" (Польша)
- 26.01 - ФК "Гурник" (Польша)
- 27.01 - ФК "Балканы" (Косово)
- 31.01 - ФК "Каспий" (Казахстан) и ФК "Вайле" (Дания).
Клуб обещает провести прямые трансляций матчей на своем ютуб-канале.
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Источник:ФК Александрия
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