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Михалик: Динамо - главный претендент на победу в чемпионате
Также Тарас пояснил свою позицию
fcdynamo.com
Экс-игрок сборной Украины и киевского "
"Динамо" - главный претендент на победу в чемпионате. И не только потому, что в свое время я выступал за эту команду и ей симпатизирую. На мой взгляд, по сравнению с главным конкурентом — Шахтером, действия подопечных Mирчи Луческу более сбалансированы. И в ключевой момент это должно сыграть решающую роль.
Думаю, что соперничество за золото будет весной еще острее, чем на финише осенней части сезона, вот только уже пройдет оно под диктовку киевлян", - сказал Михалик.
Напомним, что по итогам осенней части чемпионата Шахтер опережает Динамо на два очка.
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