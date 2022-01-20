Михалик: Динамо - главный претендент на победу в чемпионате

Экс-игрок сборной Украины и киевского " Динамо " Тарас Михалик в интервью "Команде №1" высказал свое мнение относительно чемпионской гонки в нынешнем сезоне УПЛ.

"Динамо" - главный претендент на победу в чемпионате. И не только потому, что в свое время я выступал за эту команду и ей симпатизирую. На мой взгляд, по сравнению с главным конкурентом — Шахтером, действия подопечных Mирчи Луческу более сбалансированы. И в ключевой момент это должно сыграть решающую роль.

Думаю, что соперничество за золото будет весной еще острее, чем на финише осенней части сезона, вот только уже пройдет оно под диктовку киевлян", - сказал Михалик.