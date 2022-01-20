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Михалик: Динамо - главный претендент на победу в чемпионате

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Также Тарас пояснил свою позицию

Михалик: Динамо - главный претендент на победу в чемпионате

fcdynamo.com

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины и киевского "Динамо" Тарас Михалик в интервью "Команде №1" высказал свое мнение относительно чемпионской гонки в нынешнем сезоне УПЛ.

"Динамо" - главный претендент на победу в чемпионате. И не только потому, что в свое время я выступал за эту команду и ей симпатизирую. На мой взгляд, по сравнению с главным конкурентом — Шахтером, действия подопечных Mирчи Луческу более сбалансированы. И в ключевой момент это должно сыграть решающую роль.

Думаю, что соперничество за золото будет весной еще острее, чем на финише осенней части сезона, вот только уже пройдет оно под диктовку киевлян", - сказал Михалик.

Напомним, что по итогам осенней части чемпионата Шахтер опережает Динамо на два очка.

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В статье: Тарас Михалик Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Команда №1

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Комментарии (6)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.01.2022 в 17:49
)))))) Такой претендент, как Ты на лучшего защитника!
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+2
0
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alex.belogubko (одесса)
20.01.2022 в 17:28
ДК уже показало свой уровень в ЕК и ШД тоже --осталось УПЛ для местной публики
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.01.2022 в 17:17
"18 июня 2013 года стало известно, что Тарас подписал контракт с московским «Локомотивом» сроком на три года, с автоматическим продлением ещё на один год, если игрок отыграет определённое количество матчей за клуб... Зимой 2016 года футболист мог перейти в польскую «Легию», однако трансфер сорвался из-за того что «Легия» не смогла продать игрока, вместо которого должен был выступать Михалик. 14 июня 2017 (!!!!!) года продлил контракт с «Локомотивом» до конца сезона 2017/18" (с)
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+2
-1
sergei2020 (Черновцы)
20.01.2022 в 17:11
ШУТНИК!!!
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+2
-2
avatar
Zanregent (Бухарест)
20.01.2022 в 17:26
Чего это? Динамо отстаёт всего на 2 очка
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+2
-3
sergei2020 (Черновцы)
20.01.2022 в 17:31
Динамо как высокосный год.Чемчионом может стать рас в 4 года.
+2
-2


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