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Металлист просматривает украинского вратаря из четвертого дивизиона Испании

Премьер-лига
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Никита Федотов может вернуться в Украину

Металлист просматривает украинского вратаря из четвертого дивизиона Испании

Новина українською

На первом тренировочном сборе "Металлиста" в Турции с командой работает 21-летний голкипер Никита Федотов.

Воспитанник днепровского футбола и выпускник академии "Шахтера" с ростом 196 см ранее был резервным вратарем в ФК "Полтава" и "Полесья". С сентября 2020 года Федотов играл в клубе четвертого испанского дивизиона "Монтихо". В нынешнем сезоне провел 14 официальных матчей (5 — "на ноль") и пропустил 14 мячей.

1 января 2022 года Федотов стал свободным агентом. Ориентировочная стоимость вратаря составляет €50 тысяч.

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В статье: Никита Федотов Металлист (Харьков)
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