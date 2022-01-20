Металлист просматривает украинского вратаря из четвертого дивизиона Испании

На первом тренировочном сборе " Металлиста " в Турции с командой работает 21-летний голкипер Никита Федотов.

Воспитанник днепровского футбола и выпускник академии "Шахтера" с ростом 196 см ранее был резервным вратарем в ФК "Полтава" и "Полесья". С сентября 2020 года Федотов играл в клубе четвертого испанского дивизиона "Монтихо". В нынешнем сезоне провел 14 официальных матчей (5 — "на ноль") и пропустил 14 мячей.

1 января 2022 года Федотов стал свободным агентом. Ориентировочная стоимость вратаря составляет €50 тысяч.