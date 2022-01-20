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Спарринг Динамо против сборной испанских свободных агентов отменен
Все из-за ковида
fcdynamo.com
Произошли некоторые изменения в программе контрольных поединков "
Завтра, 21 января, подопечные Мирчи Луческу должны были сыграть с испанской командой AFE (сборная Ассоциации профессиональных футболистов Испании, сборная свободных агентов), но из-за случаев заболевания COVID-19 в составе соперника поединок был отменен.
По предварительной информации, вместо него киевская команда проведет двустороннюю игру.
Остальные спарринги киевлян остаются в силе:
- 22 января. 18:00. "Динамо" - "Расинг Унион" (Люксембург)
- 25 января. 18:00. "Динамо" - "Реал Мурсия" (Испания)
- 27 января. 12:00. "Динамо" - "Буде-Глимт" (Норвегія)
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