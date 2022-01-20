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Спарринг Динамо против сборной испанских свободных агентов отменен

Премьер-лига
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(1 голосов)

Все из-за ковида

Спарринг Динамо против сборной испанских свободных агентов отменен

fcdynamo.com

Новина українською

Произошли некоторые изменения в программе контрольных поединков "Динамо" на первом учебно-тренировочном сборе в Испании.

Завтра, 21 января, подопечные Мирчи Луческу должны были сыграть с испанской командой AFE (сборная Ассоциации профессиональных футболистов Испании, сборная свободных агентов), но из-за случаев заболевания COVID-19 в составе соперника поединок был отменен.

По предварительной информации, вместо него киевская команда проведет двустороннюю игру.

Остальные спарринги киевлян остаются в силе:

  • 22 января. 18:00. "Динамо" - "Расинг Унион" (Люксембург)
  • 25 января. 18:00. "Динамо" - "Реал Мурсия" (Испания)
  • 27 января. 12:00. "Динамо" - "Буде-Глимт" (Норвегія)
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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.01.2022 в 18:59
Сами с собой поиграйте и домой! Супряга против Беседина, Кулач против Шкурина))))))))) Вот это размах!!!!!!
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