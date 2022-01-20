Два бельгийских гранда интересуются хавбеком Ворсклы

Полузащитник " Ворсклы " Ибрахим Кане попал в сферу интересов двух бельгийских грандов.

Как сообщает Voetbalnieuws, к 21-летнему игроку проявляют интерес "Брюгге" и "Андерлехт", причем следят за игроком уже довольно длительное время.

Напомним, что соглашение Кане с "Ворсклой" рассчитано до лета 2024 года, его рыночная стоимость составляет 1 миллион евро.

В этом сезоне малиец в 20 матчах забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.