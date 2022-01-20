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Два бельгийских гранда интересуются хавбеком Ворсклы
Ибрахим Кане на радаре Брюгге и Андерлехта
vorskla.com.ua
Полузащитник "
Как сообщает Voetbalnieuws, к 21-летнему игроку проявляют интерес "Брюгге" и "Андерлехт", причем следят за игроком уже довольно длительное время.
Напомним, что соглашение Кане с "Ворсклой" рассчитано до лета 2024 года, его рыночная стоимость составляет 1 миллион евро.
В этом сезоне малиец в 20 матчах забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
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Источник:Voetbalnieuws
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
20.01.2022 в 21:00
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