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Два бельгийских гранда интересуются хавбеком Ворсклы

Премьер-лига
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(1 голосов)

Ибрахим Кане на радаре Брюгге и Андерлехта

Два бельгийских гранда интересуются хавбеком Ворсклы

vorskla.com.ua

Новина українською

Полузащитник "Ворсклы" Ибрахим Кане попал в сферу интересов двух бельгийских грандов.

Как сообщает Voetbalnieuws, к 21-летнему игроку проявляют интерес "Брюгге" и "Андерлехт", причем следят за игроком уже довольно длительное время.

Напомним, что соглашение Кане с "Ворсклой" рассчитано до лета 2024 года, его рыночная стоимость составляет 1 миллион евро.

В этом сезоне малиец в 20 матчах забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

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В статье: Ворскла (Полтава) Брюгге Андерлехт (Брюссель) Ибрахим Кане
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Источник:
Voetbalnieuws

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
20.01.2022 в 21:00
Когда гражданство возьмёт, тогда и продать
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