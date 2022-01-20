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Львов подписал контракт с полузащитником сборной Уганды
Фарук Мия - игрок Львова
instagram.com/lviv.fc
С игроком подписан контракт до конца сезона с возможностью продления.
В своей новой команде Мия будет выступать под №10.
Футболист стал первым угандийским игроком в УПЛ.
Мия выступал за бельгийские "Стандард", "Мускрон", хорватскую "Горицу" и азербайджанский "Сабаил". Последний клуб вингера был турецкий "Коньяспор".
Также полузащитник является игроком сборной Уганды. С 2014 года провел 62 игры, забил 19 мячей.
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