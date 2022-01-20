Львов подписал контракт с полузащитником сборной Уганды

ФК "Львов" объявил о подписании контракта с угандийским полузащитником Фаруком Мия.

С игроком подписан контракт до конца сезона с возможностью продления.

В своей новой команде Мия будет выступать под №10.

Футболист стал первым угандийским игроком в УПЛ.

Мия выступал за бельгийские "Стандард", "Мускрон", хорватскую "Горицу" и азербайджанский "Сабаил". Последний клуб вингера был турецкий "Коньяспор".

Также полузащитник является игроком сборной Уганды. С 2014 года провел 62 игры, забил 19 мячей.