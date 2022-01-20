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Конопля пропустил тренировку Шахтера из-за повреждения
Горняки продолжают подготовку к весенней части сезона
shakhtar.com
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Утром 20 января поочередно отзанимались две группы футболистов.
За стандартной разминкой последовала довольно продолжительная отработка короткого паса с перемещением по зонам. С каждым днем в тренировочной программе "оранжево-черных" все больше тактики: в четверг подопечные Роберто Де Дзерби улучшали выход из обороны и действия в атаке, а закончили сессию беговыми упражнениями.
Пока не тренируется Ефим Конопля, у которого небольшое повреждение. При этом сегодня были задействованы игроки юношеского состава Владислав Погорелый, Кирилл Сигеев, Антон Глущенко и Максим Деркач. С самого начала сбора с первой командой проходит центральный защитник Марьян Фарина.
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