Конопля пропустил тренировку Шахтера из-за повреждения

" Шахтер " продолжает готовиться к возобновлению сезона на турецком сборе.

Утром 20 января поочередно отзанимались две группы футболистов.

За стандартной разминкой последовала довольно продолжительная отработка короткого паса с перемещением по зонам. С каждым днем в тренировочной программе "оранжево-черных" все больше тактики: в четверг подопечные Роберто Де Дзерби улучшали выход из обороны и действия в атаке, а закончили сессию беговыми упражнениями.

Пока не тренируется Ефим Конопля, у которого небольшое повреждение. При этом сегодня были задействованы игроки юношеского состава Владислав Погорелый, Кирилл Сигеев, Антон Глущенко и Максим Деркач. С самого начала сбора с первой командой проходит центральный защитник Марьян Фарина.