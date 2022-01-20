Йовичевич: Коноплянка - топ-футболист. Но нужно учитывать его зарплату, статус, мотивацию

Главный тренер " Днепра-1 " Игорь Йовичевич высказался о возможном подписании днепровским клубом вингера "Шахтера" Евгения Коноплянки.

"Мы не можем быть пассивными на рынке футболистов, которые могут усилить команду. Сядем, рассмотрим плюсы и минусы. Хороший футболист всегда интересен всем командам, не только "Днепру-1".

Коноплянка – один из тех футболистов. Конечно, по таланту, что я могу говорить о нем? Все известно. Да, игровая практика уже отсутствует несколько лет на постоянной основе. Это один минус, который ты должен учитывать, когда выбираешь футболиста.

Мы говорим об очень качественном футболисте. Но ты должен учитывать и его зарплату, и его статус, как он относится к философии нашей игры, его мотивацию. Много всего.

Так просто, чтобы я за 10 секунд вам рассказал, чтобы вы не думали, что я не хочу – это не так. Просто надо быть иногда в рамках возможностей и принимать решение спокойно", – сказал Йовичевич.