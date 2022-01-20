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Динамо проведет спарринг с командой 4-го испанского дивизиона

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Киевляне оперативно нашли замену сборной свободных агентов

Динамо проведет спарринг с командой 4-го испанского дивизиона

fcdynamo.com

Новина українською

Киевское "Динамо" объявило, что вместо отмененного матча с испанской командой AFE (сборная Ассоциации профессиональных футболистов Испании, сборная свободных агентов) киевляне проведут поединок с другим испанским коллективом – "Атлетико Пульпиленьо".

"Атлетико Пульпиленьо" выступает в группе 5 испанской Сегунды B (Segunda División RFEF).

Матч состоится 21 января и начнется в 19:00 по киевскому времени.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
20.01.2022 в 23:46
Очень достойный соперник.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.01.2022 в 23:41
Это их уровень!
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