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Динамо проведет спарринг с командой 4-го испанского дивизиона
Киевляне оперативно нашли замену сборной свободных агентов
fcdynamo.com
Киевское "
"Атлетико Пульпиленьо" выступает в группе 5 испанской Сегунды B (Segunda División RFEF).
Матч состоится 21 января и начнется в 19:00 по киевскому времени.
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Источник:Офіційний сайт Динамо
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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
20.01.2022 в 23:46
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.01.2022 в 23:41
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