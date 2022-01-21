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Кулач: Уже адаптировался в Динамо. Со временем ко всему привыкаешь
Форвард с удовольствием работает на сборах
fcdynamo.com
Нападающий "
- Все хорошо, работаем. Интересные тренировки, отличные условия, хорошая погода, хотя можно бы было и немного потеплее. Вчера утром было очень холодно, руки замерзали, но ничего страшного. Занимаюсь без термобелья, мне в нем неудобно, поэтому даже зимой обхожусь без него.
- Все тренируются с улыбкой, радостью, в команде хорошая атмосфера?
- Это только в первые дни сбора так (улыбается). Конечно, работать нужно с хорошим настроением, ведь как бы тяжело не было, улыбка, смех добавляет каждому сил и позитива.
- Вы выглядите очень счастливым, уже полностью адаптировались в команде?
- Конечно. Со временем ко всему привыкаешь, сейчас мне намного легче, чем когда только пришел в команду.
- Две тренировки в день – это очень тяжело?
- Возможно, молодым ребятам немного непривычно, а для нас за столько лет это уже обычная практика. Все ребята много раз через подобное проходили – это обязательная программа, чтобы набрать хорошую физическую форму.
- Мирча Луческу старается разнообразить тренировки? Сегодня и в регби играли, и на спине друг друга носили…
- Да, сегодня было интересно, кому-то ноги оттоптали (улыбается). Это весело, позитивно, но мы не только смеемся, а и серьезно подходим к своей работе.
- Ожидаете ли товарищеских матчей? Уже хочется поиграть в футбол?
- Конечно, ведь в первые дни сбора была хорошая нагрузка. Игры на сборах всегда проходят на фоне усталости, особенно первые. Конечно, матчей хочется всегда, ждем их.
- В общей группе отсутствуют Беседин, Рамирес, Шкурин, для вас это шанс проявить себя еще лучше?
- Лучше бы все были в строю. Неважно, о какой позиции речь, и сколько игроков на нее претендуют – у нас хороший коллектив, в котором все зависит от каждого конкретного игрока. Если ты остался один, это не значит, что будешь играть. Дай бог, чтобы ребята скорее вернулись, и мы стали тренироваться все вместе. Конечно, скучаю по ребятам. Повторюсь, у нас единый коллектив, не хочется, чтобы кто-то выпадал.
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