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Кулач: Уже адаптировался в Динамо. Со временем ко всему привыкаешь

Премьер-лига
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Форвард с удовольствием работает на сборах

Кулач: Уже адаптировался в Динамо. Со временем ко всему привыкаешь

fcdynamo.com

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Кулач рассказал о настроении и хорошем расположении духа на сборах в Испании.

- Все хорошо, работаем. Интересные тренировки, отличные условия, хорошая погода, хотя можно бы было и немного потеплее. Вчера утром было очень холодно, руки замерзали, но ничего страшного. Занимаюсь без термобелья, мне в нем неудобно, поэтому даже зимой обхожусь без него.

- Все тренируются с улыбкой, радостью, в команде хорошая атмосфера?

- Это только в первые дни сбора так (улыбается). Конечно, работать нужно с хорошим настроением, ведь как бы тяжело не было, улыбка, смех добавляет каждому сил и позитива.

- Вы выглядите очень счастливым, уже полностью адаптировались в команде?

- Конечно. Со временем ко всему привыкаешь, сейчас мне намного легче, чем когда только пришел в команду.

- Две тренировки в день – это очень тяжело?

- Возможно, молодым ребятам немного непривычно, а для нас за столько лет это уже обычная практика. Все ребята много раз через подобное проходили – это обязательная программа, чтобы набрать хорошую физическую форму.

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- Мирча Луческу старается разнообразить тренировки? Сегодня и в регби играли, и на спине друг друга носили…

- Да, сегодня было интересно, кому-то ноги оттоптали (улыбается). Это весело, позитивно, но мы не только смеемся, а и серьезно подходим к своей работе.

- Ожидаете ли товарищеских матчей? Уже хочется поиграть в футбол?

- Конечно, ведь в первые дни сбора была хорошая нагрузка. Игры на сборах всегда проходят на фоне усталости, особенно первые. Конечно, матчей хочется всегда, ждем их.

- В общей группе отсутствуют Беседин, Рамирес, Шкурин, для вас это шанс проявить себя еще лучше?

- Лучше бы все были в строю. Неважно, о какой позиции речь, и сколько игроков на нее претендуют – у нас хороший коллектив, в котором все зависит от каждого конкретного игрока. Если ты остался один, это не значит, что будешь играть. Дай бог, чтобы ребята скорее вернулись, и мы стали тренироваться все вместе. Конечно, скучаю по ребятам. Повторюсь, у нас единый коллектив, не хочется, чтобы кто-то выпадал.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Кулач
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