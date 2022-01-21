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Вернидуб рассказал, кого из украинцев хотел бы видеть в Шерифе
Специалист выделил трех футболистов
Фото: ФК Шериф
Наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб назвал трех украинских футболистов, которых хотел бы увидеть в своей команде.
"Шапаренко - номер один. Исполнит роль "десятки" в той схеме, которой я играю. Он, конечно, очень сильный футболист, я бы очень его хотел взять, но знаю, что никогда он там не будет.
Второй? Как выступил в этом году тот же Забарный — потрясающе. В таком возрасте выдать по зрелости, по качеству игры... Да, есть ошибки, но парень очень симпатичен. Тем более, наш воспитанник, украинец, воспитанник "Динамо" - это дорогого стоит.
Пусть все трое будут из киевского "Динамо". Третий - Миколенко, который перешел в "Эвертон". Это классный футболист. Я просто хочу, чтобы у него все получилось. Все молодые, голодные к футболу, я думаю, у них должно все получится - это наше будущее", - сказал Вернидуб.
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