Алан Патрик: С каждым днем тренировок мы стараемся развивать свой стиль игры

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик, чей гол был признан лучшим в 2021 году, получил соответствующий приз на сборе в Турции, поделился эмоциями и рассказал о целях команды при подготовке

– Красивый трофей! Очень счастлив, что смог одержать его второй год подряд. Хочу поблагодарить абсолютно всех, кто болел и голосовал за меня. Очень круто, что мой гол был одним из самых красивых в 2021 году.

– Действительно, не будучи нападающим и бомбардиром, ты второй год подряд стал автором лучшего гола. Что для тебя это значит?

– Да, я не игрок позиции, где нужно постоянно забивать, но тот факт, что второй год кряду смог отметиться важным голом, очень приятен и делает меня счастливым. Буду продолжать работать, чтобы забивать больше мячей и помогать "Шахтеру" всегда побеждать и выигрывать титулы – это самое важное.

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– Вспомнишь всю голевую атаку?

– Это было решение, которое нужно принимать во время игры. Я увидел свободную зону, принял мяч от Майкона, смог его провести, и очень повезло с ударом. В итоге – забитый гол, победа и титул. Я и вся команда были этому рады. Еще один трофей, который мы добыли все вместе.

– Заканчивается первая неделя сбора. Как эти дни тебе даются?

– Очень важный момент в сезоне, когда ты снова готовишь себя физически, много отрабатываешь тактическую составляющую. Футболисты вспоминают, что нужно делать, в чем-то улучшаются и прибавляют. Когда начнется вторая часть чемпионата и появится игровой ритм, мы будем хорошо себя чувствовать и физически, и технически, и тактически.

– Чему уделяется больше внимания на данном этапе подготовки?

– Думаю, что у всех должен быть менталитет победителей. Скоро начнутся товарищеские матчи. С каждым днем тренировок мы стараемся развивать свой стиль игры, повторюсь: становиться лучше технически и тактически. Концентрируемся на второй части сезона, которая впереди, и работаем, чтобы добиваться своих целей – выигрывать чемпионат, все соревнования, в которых участвуем, - сказал Патрик.