Украинец вернулся в Мариуполь из болгарского Локомотива

Украинский защитник Алексей Быков досрочно вернулся в "Мариуполь" после выступлений в чемпионате Болгарии, сообщает пресс-служба азовцев.

23-летний футболист осеннюю часть сезона провел в аренде в "Локомотиве" из Пловдива. За болгарскую команду защитник провел 15 (14 в стартовом составе) игр в чемпионате и 3 (1 – в стартовом составе) матча в Лиге Конференции.

Быков перешел в "Мариуполь" летом 2017 года. За это время Алексей провел за мариупольскую команду 61 матч в Премьер-лиге и стал одним из лидеров азовцев.