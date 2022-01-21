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Украинец вернулся в Мариуполь из болгарского Локомотива
Болгарский клуб досрочно вернул защитника
Фото: ФК Мариуполь
Украинский защитник Алексей Быков досрочно вернулся в "Мариуполь" после выступлений в чемпионате Болгарии, сообщает пресс-служба азовцев.
23-летний футболист осеннюю часть сезона провел в аренде в "Локомотиве" из Пловдива. За болгарскую команду защитник провел 15 (14 в стартовом составе) игр в чемпионате и 3 (1 – в стартовом составе) матча в Лиге Конференции.
Быков перешел в "Мариуполь" летом 2017 года. За это время Алексей провел за мариупольскую команду 61 матч в Премьер-лиге и стал одним из лидеров азовцев.
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