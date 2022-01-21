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Украинец вернулся в Мариуполь из болгарского Локомотива

Премьер-лига
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Болгарский клуб досрочно вернул защитника

Украинец вернулся в Мариуполь из болгарского Локомотива

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Украинский защитник Алексей Быков досрочно вернулся в "Мариуполь" после выступлений в чемпионате Болгарии, сообщает пресс-служба азовцев.

23-летний футболист осеннюю часть сезона провел в аренде в "Локомотиве" из Пловдива. За болгарскую команду защитник провел 15 (14 в стартовом составе) игр в чемпионате и 3 (1 – в стартовом составе) матча в Лиге Конференции.

Быков перешел в "Мариуполь" летом 2017 года. За это время Алексей провел за мариупольскую команду 61 матч в Премьер-лиге и стал одним из лидеров азовцев.

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В статье: ФК Мариуполь Алексей Быков Локомотив (Пловдив)
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Источник:
ФК Мариуполь

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