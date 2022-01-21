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Десна проведет пять спаррингов во время сбора в Турции

Премьер-лига
(3 голосов)

11 февраля северяне улетят на зарубежный этап подготовки

Десна проведет пять спаррингов во время сбора в Турции

Фото: ФК Десна

Новина українською

11 февраля "Десна" улетит на зарубежный этап подготовки — в Турцию.

По данным источника, на заключительном сборе у "северян" запланированы пять спаррингов — первый из них, с боснийским "Вележем", который состоится 14 февраля. Домой подопечные Александра Рябоконя возвратятся 26 февраля.

Напомним, что "Десна" ушла на зимнюю паузу на седьмом месте в таблице УПЛ, набрав 25 очков за 18 туров.

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В статье: Десна (Чернигов)
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