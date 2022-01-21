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Десна проведет пять спаррингов во время сбора в Турции
11 февраля северяне улетят на зарубежный этап подготовки
Фото: ФК Десна
11 февраля "Десна" улетит на зарубежный этап подготовки — в Турцию.
По данным источника, на заключительном сборе у "северян" запланированы пять спаррингов — первый из них, с боснийским "Вележем", который состоится 14 февраля. Домой подопечные Александра Рябоконя возвратятся 26 февраля.
Напомним, что "Десна" ушла на зимнюю паузу на седьмом месте в таблице УПЛ, набрав 25 очков за 18 туров.
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Источник:Meta-Ratings
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