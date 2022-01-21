Десна проведет пять спаррингов во время сбора в Турции

11 февраля "Десна" улетит на зарубежный этап подготовки — в Турцию.

По данным источника, на заключительном сборе у "северян" запланированы пять спаррингов — первый из них, с боснийским "Вележем", который состоится 14 февраля. Домой подопечные Александра Рябоконя возвратятся 26 февраля.

Напомним, что "Десна" ушла на зимнюю паузу на седьмом месте в таблице УПЛ, набрав 25 очков за 18 туров.