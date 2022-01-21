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Мораес: С началом войны я испытал большое напряжение. Не хочу, чтобы это повторилось
Форвард "Шахтера" переживает из-за возможного нападения армии РФ на Украину
Фото: ФК Шахтер Донецк
Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес высказался по поводу новостей о возможном нападении российской армии на Украину, потому как ранее уже пережил подобный момент, находясь в Донецке.
"Мы, бразильцы, были напуганы всеми этими новостями. Я всегда на связи с украинцами, которые в курсе, поэтому мы всегда начеку и готовы действовать, если что-то случится.
Я испытал большое напряжение в 2014 году, я видел все с самого начала и не хочу, чтобы это повторилось. Никто не заслуживает войны", - сказал Мораес в комментарии для бразильского сайта Lance.
Напомним, что с 2011 по 2015 годы Мораес играл за донецкий "Металлург". Затем у него был период выступления за киевское "Динамо", а в 2018 форвард перешел в "Шахтер". В 2019 году Жуниор получил гражданство Украины.
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