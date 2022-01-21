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Мораес: С началом войны я испытал большое напряжение. Не хочу, чтобы это повторилось

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард "Шахтера" переживает из-за возможного нападения армии РФ на Украину

Мораес: С началом войны я испытал большое напряжение. Не хочу, чтобы это повторилось

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес высказался по поводу новостей о возможном нападении российской армии на Украину, потому как ранее уже пережил подобный момент, находясь в Донецке.

"Мы, бразильцы, были напуганы всеми этими новостями. Я всегда на связи с украинцами, которые в курсе, поэтому мы всегда начеку и готовы действовать, если что-то случится.

Я испытал большое напряжение в 2014 году, я видел все с самого начала и не хочу, чтобы это повторилось. Никто не заслуживает войны", - сказал Мораес в комментарии для бразильского сайта Lance.

Напомним, что с 2011 по 2015 годы Мораес играл за донецкий "Металлург". Затем у него был период выступления за киевское "Динамо", а в 2018 форвард перешел в "Шахтер". В 2019 году Жуниор получил гражданство Украины.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
lance.com

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Комментарии (2)
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zafo83
21.01.2022 в 13:43
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Карикатурист (Білозерське)
21.01.2022 в 11:37
"Мы, бразильцы...", шановний пане Мораесе, ви українець. То ж з ким ви там на зв'язку?
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