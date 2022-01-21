Мораес: С началом войны я испытал большое напряжение. Не хочу, чтобы это повторилось

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес высказался по поводу новостей о возможном нападении российской армии на Украину, потому как ранее уже пережил подобный момент, находясь в Донецке.

"Мы, бразильцы, были напуганы всеми этими новостями. Я всегда на связи с украинцами, которые в курсе, поэтому мы всегда начеку и готовы действовать, если что-то случится. Я испытал большое напряжение в 2014 году, я видел все с самого начала и не хочу, чтобы это повторилось. Никто не заслуживает войны", - сказал Мораес в комментарии для бразильского сайта Lance.

Напомним, что с 2011 по 2015 годы Мораес играл за донецкий "Металлург". Затем у него был период выступления за киевское "Динамо", а в 2018 форвард перешел в "Шахтер". В 2019 году Жуниор получил гражданство Украины.