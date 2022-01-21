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Маркевич: На первом подготовительном этапе мы готовимся в Мариуполе
Главный тренер азовцев поделился планами своей команды
Фото: ФК Мариуполь
Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич в комментарии Футбол NEWS поделился планами своей команды на период учебно-тренировочных сборов.
"На первом подготовительном этапе мы готовимся в Мариуполе. Развиваем физические возможности футболистов, чтобы выдерживать нагрузки, которые нас будут ждать в Турции. Учитывая то, что мы готовимся на синтетическом покрытии, то не будем форсировать подготовку.
На втором этапе мы будем работать больше с мячом. В Турции будет больше работы на технику и тактику", — сказал Маркевич.
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