Маркевич: На первом подготовительном этапе мы готовимся в Мариуполе

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич в комментарии Футбол NEWS поделился планами своей команды на период учебно-тренировочных сборов.

"На первом подготовительном этапе мы готовимся в Мариуполе. Развиваем физические возможности футболистов, чтобы выдерживать нагрузки, которые нас будут ждать в Турции. Учитывая то, что мы готовимся на синтетическом покрытии, то не будем форсировать подготовку.

На втором этапе мы будем работать больше с мячом. В Турции будет больше работы на технику и тактику", — сказал Маркевич.