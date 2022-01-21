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Маркевич: На первом подготовительном этапе мы готовимся в Мариуполе

Премьер-лига
(1 голосов)

Главный тренер азовцев поделился планами своей команды

Маркевич: На первом подготовительном этапе мы готовимся в Мариуполе

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич в комментарии Футбол NEWS поделился планами своей команды на период учебно-тренировочных сборов.

"На первом подготовительном этапе мы готовимся в Мариуполе. Развиваем физические возможности футболистов, чтобы выдерживать нагрузки, которые нас будут ждать в Турции. Учитывая то, что мы готовимся на синтетическом покрытии, то не будем форсировать подготовку.

На втором этапе мы будем работать больше с мячом. В Турции будет больше работы на технику и тактику", — сказал Маркевич.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (1)
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zafo83
21.01.2022 в 13:41
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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