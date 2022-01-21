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Вивчаренко: Миколенко ушел - позиция открыта. Кто сильнее, тот и будет играть

Премьер-лига
(1 голосов)

Динамовец хотел бы закрепиться на позиции левого защитника

Вивчаренко: Миколенко ушел - позиция открыта. Кто сильнее, тот и будет играть

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Динамо" Константин Вивчаренко поделился впечатлениями от первых дней сборов с первой командой в Испании, а также вспомнил матчи осенней части Юношеской Лиги УЕФА.

- Во время вечерней тренировки Мистер предложил необычное упражнение на реакцию и скорость, которое включало в себя игру в регби, ручной мяч и другие вариации игр с мячом. Вам понравилось?

- Все ребята отлично восприняли эти упражнения. Они помогли как поднять настроение, так и как следует разогреться. Все отнеслись к упражнению серьезно и ответственно, но в то же время зарядились позитивом.

- Тебе лично какой из предложенных видов спорта с мячом дался лучше всего?

- Конечно, самым "жестким" было регби – люди выносили друг друга как в настоящем регби, а самой веселым была игра, по условиям которой мы носили друг друга на плечах и при этом бросали мяч руками. Было и смешно, и тяжело одновременно.

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- Ты во время регби больше участвовал в схватке, был беком, ресивером или раннингбеком?

- В схватку не лез, больше смотрел со стороны как другие толкаются.

- Какими в целом были эти первые дни сборов? Усталость уже накапливается?

- Первые дни сборов выдались очень тяжелыми. В эти дни, когда мы проводим по две тренировки, была очень большая нагрузка. Думаю, усталость будет постепенно накапливаться. Но для того и существуют сборы, чтобы набирать форму через тяжелые тренировки.

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- Первых матчей в этом году ждете с нетерпением?

- Да, ведь игра – это как праздник. Всем хочется играть, и все соскучились по матчам.

- Ты уже проходил сборы с первой командой. Сейчас, учитывая, что позиция левого защитника вакантна и конкуренция начинается с чистого листа, воспринимаешь это как новый шанс?

- Я и раньше, каждый раз, когда меня брали на сборы, старался полностью выкладываться и проявлять себя. И сейчас, когда из команды ушел Виталик Миколенко и позиция левого защитника открыта, нужно доказывать все на поле. Кто сильнее, тот и будет играть. Будем работать.

- Ты лично чувствуешь свой прогресс за последний год? Возможно, именно сейчас время пришло?

- Да, сейчас чувствуется такой момент, особенно после успешного выступления в группе Юношеской Лиги УЕФА. Нужно доказать, что я достоин играть за такой клуб.

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- Но и в "Динамо" U19 у тебя тоже есть незавершенное дело – весенняя часть ЮЛЧ. Что говорят тренеры, будешь ли ты привлекаться к матчу с "Депортиво"?

- Пока не знаю, как скажут. Наверное, да. Всегда приятно выступать на еврокубковой арене. Тем более, что мы единственная команда, представляющая Украину, которая вышла в весеннюю часть еврокубков. Нужно будет выйти и доказать, что мы не зря туда вышли. Команда отдаст все силы. И если мне скажут играть, то с удовольствие сыграю и постараюсь помочь команде пройти дальше.

- Могли ли вы подумать после жеребьевки ЮЛЧ, что команда покажет такие результаты в этой группе?

- Конечно, никто не верил, что так будет. Мы даже между собой с ребятами обсуждали, что шансов практически нет. А потом после первой игры, когда обыграли "Бенфику" в Киеве со счетом 4:0, поверили в себя, в свои силы. Думаю, за счет этого запредельного желания и самоотдачи мы так уверенно выигрывали.

- Какой матч в этой группе тебе запомнился больше всего?

- Они все очень запомнились, хотя были очень разные. Наверное, матч с "Баварией" на выезде, когда мы выиграли со счетом 4:0, - подытожил Вивчаренко.

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В статье: Динамо (Киев) Динамо U-19 (Киев) Константин Вивчаренко
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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zafo83
21.01.2022 в 13:40
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