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Вакула: Адаптация в Полесье проходит легко, многих ребят я знаю

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард осваивается в новой команде

Вакула: Адаптация в Полесье проходит легко, многих ребят я знаю

Фото: ФК Полесье

Новина українською

Украинский форвард Владислав Вакула, новичок "Полесья", поделился впечатлениями от первой товарищеской игры команды на сборах против казахстанского "Актобе" (2:1), а также рассказал об адаптации в коллективе.

"Я рад, что смог дебютировать за "Полесье". Считаю, что мы неплохо играли на фоне усталости, так как провели уже почти неделю на сборах. Это была наша первая товарищеская игра, мы хорошо себя показали.

Адаптация проходит легко. Ребят я многих знаю. Все хорошо, со всеми подружился. Мы тренируемся и настраиваемся на игры", - сказал Вакула.

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В статье: Актобе Полесье (Житомир) Владислав Вакула
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Источник:
Футбол NEWS

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