Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вакула: Адаптация в Полесье проходит легко, многих ребят я знаю
Форвард осваивается в новой команде
Фото: ФК Полесье
Украинский форвард Владислав Вакула, новичок "Полесья", поделился впечатлениями от первой товарищеской игры команды на сборах против казахстанского "Актобе" (2:1), а также рассказал об адаптации в коллективе.
"Я рад, что смог дебютировать за "Полесье". Считаю, что мы неплохо играли на фоне усталости, так как провели уже почти неделю на сборах. Это была наша первая товарищеская игра, мы хорошо себя показали.
Адаптация проходит легко. Ребят я многих знаю. Все хорошо, со всеми подружился. Мы тренируемся и настраиваемся на игры", - сказал Вакула.
Популярное сейчас
- И месть его была страшна: как Самюэль Это’О из надежды Реала превратился в его кошмар
- ГегенБлессин. После Андрея Шевченко Дженоа ждет либо невиданный проект, либо быстрый провал
- Второй матч Лунина в сезоне, Барселона вылетела из Кубка Испании. Главные новости за 20 января
- Перестройка Григорчука. Черноморец подписывает легионеров и оставляет часть арендованных
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса