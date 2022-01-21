СМИ назвали сумму, которую клуб Чемпионшипа заплатит за Аллахьяра

Иранский форвард "Фенербахче" Аллахьяр Сайядманеш, который играл в аренде в "Заре", в ближайшее время перейдет в "Халл Сити".

По данным турецкого журналиста Ахмета Эрканлара, стороны уже согласовали сумму трансфера. Сообщается, что английский клуб заплатит 9 миллионов евро за 20-летнего нападающего.

Напомним, что Аллахьяр играл за "Зарю" на правах аренды с октября 2020-го по декабрь 2021-го. У луганчан было права выкупа иранца за 3-3,5 млн евро, которым луганский клуб не воспользовался.

"Халл Сити" занимает 19-е место турнирной таблицы Чемпионшипа.