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СМИ назвали сумму, которую клуб Чемпионшипа заплатит за Аллахьяра
Иранец продолжит карьеру в чемпионате Англии
Фото: ФК Заря Луганск
Иранский форвард "Фенербахче" Аллахьяр Сайядманеш, который играл в аренде в "Заре", в ближайшее время перейдет в "Халл Сити".
По данным турецкого журналиста Ахмета Эрканлара, стороны уже согласовали сумму трансфера. Сообщается, что английский клуб заплатит 9 миллионов евро за 20-летнего нападающего.
Напомним, что Аллахьяр играл за "Зарю" на правах аренды с октября 2020-го по декабрь 2021-го. У луганчан было права выкупа иранца за 3-3,5 млн евро, которым луганский клуб не воспользовался.
"Халл Сити" занимает 19-е место турнирной таблицы Чемпионшипа.
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