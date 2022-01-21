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СМИ назвали сумму, которую клуб Чемпионшипа заплатит за Аллахьяра

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Иранец продолжит карьеру в чемпионате Англии

СМИ назвали сумму, которую клуб Чемпионшипа заплатит за Аллахьяра

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Иранский форвард "Фенербахче" Аллахьяр Сайядманеш, который играл в аренде в "Заре", в ближайшее время перейдет в "Халл Сити".

По данным турецкого журналиста Ахмета Эрканлара, стороны уже согласовали сумму трансфера. Сообщается, что английский клуб заплатит 9 миллионов евро за 20-летнего нападающего.

Напомним, что Аллахьяр играл за "Зарю" на правах аренды с октября 2020-го по декабрь 2021-го. У луганчан было права выкупа иранца за 3-3,5 млн евро, которым луганский клуб не воспользовался.

"Халл Сити" занимает 19-е место турнирной таблицы Чемпионшипа.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Халл Сити Аллахяр Саядманеш
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Комментарии (10)
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ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
21.01.2022 в 16:11
При рафике, заря бы срубила деньжат, у него на бабки был нюх...
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2022 в 15:41
менеджмент зри на высоте!
Ответить
+3
0
royalstas (Вінниця)
21.01.2022 в 15:32
Хочу поаплодувати менеджменту Зорі!
Ответить
+4
-1
pyvovarchyk (Львів)
21.01.2022 в 15:13
а де в новині про клуб АПЛ? халл сіті вилетіли з АПЛ ще в 2015. зараз йдуть в чемпіошипі на 18 місці.
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+1
0
ZSTV1223 (Черкаси)
21.01.2022 в 15:24
Просто в тексті помилка. Мало бути: клуб АПЛ(2015р.)
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
21.01.2022 в 15:10
Отлично. А можно было купить за 3 и сразу продать... никто не рискнул.
Ответить
+1
-1
avatar
ascent (Луксор)
21.01.2022 в 15:09
Вот теперь пусть локти кусают...
Ответить
+1
-1
Будєм разбіратся (Київ)
21.01.2022 в 15:08
Хороший був би профіт для Зорі
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+2
0
Acsakal (Kharkiv)
21.01.2022 в 15:55
Ключове слово "би". Цікаво, хтось з власників Зорі зробить якісь висновки?
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0
0
Наш (Одесса)
21.01.2022 в 16:14
Они по пол команды даром чуть ли не каждый год отпускают. Кто там может выводы делать?
0
0


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