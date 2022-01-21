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Официально: Венгерский клуб арендовал Леднева
Украинец продолжит карьеру в Фехерваре
Фото: ФК Динамо
Полузащитник "
Как сообщает официальный сайт киевлян, венгерский клуб арендовал игрока на 1 год с правом выкупа.
Напомним, что 23-летний хавбек не полетел на первый сбор с "Динамо".
Также отметим, что в нынешнем сезоне Леднев сыграл в 10 матчах (185 минут в общем), результативными действиями не отмечался.
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Источник:Офіційний сайт Динамо
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
21.01.2022 в 16:17
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