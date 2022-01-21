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Официально: Венгерский клуб арендовал Леднева

Премьер-лига
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(1 голосов)

Украинец продолжит карьеру в Фехерваре

Официально: Венгерский клуб арендовал Леднева

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Богдан Леднев продолжит карьеру в венгерском "Фехерваре".

Как сообщает официальный сайт киевлян, венгерский клуб арендовал игрока на 1 год с правом выкупа.

Напомним, что 23-летний хавбек не полетел на первый сбор с "Динамо".

Также отметим, что в нынешнем сезоне Леднев сыграл в 10 матчах (185 минут в общем), результативными действиями не отмечался.

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В статье: Динамо (Киев) Богдан Леднев МОЛ Фехервар
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
21.01.2022 в 16:17
Молодец,играть нужно,а не сидеть
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