Официально: Венгерский клуб арендовал Леднева

Полузащитник " Динамо " Богдан Леднев продолжит карьеру в венгерском "Фехерваре".

Как сообщает официальный сайт киевлян, венгерский клуб арендовал игрока на 1 год с правом выкупа.

Напомним, что 23-летний хавбек не полетел на первый сбор с "Динамо".

Также отметим, что в нынешнем сезоне Леднев сыграл в 10 матчах (185 минут в общем), результативными действиями не отмечался.