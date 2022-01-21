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Кривенцов: Даем команде большой объем работы, чтобы была сила в ногах
Металлист 1925 начал подготовку ко второй части сезона
metalist1925.com
Главный тренер "
"Мы даем команде большой объем беговой работы и занимаемся в тренажерном зале, где команда укрепляет разные группы мышц, чтобы была сила в ногах. Нам хочется, чтобы команда была хорошо готова физически, и на протяжении всего матча выдерживала высокий темп. Эта работа неприятная для игроков, но она важная", — сказал Кривенцов.
Напомним, что первую часть сезона харьковский клуб завершил на 10 месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.
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