Кривенцов: Даем команде большой объем работы, чтобы была сила в ногах

Главный тренер " Металлиста 1925 " Валерий Кривенцов рассказал о подготовке команды ко второй части сезона.

"Мы даем команде большой объем беговой работы и занимаемся в тренажерном зале, где команда укрепляет разные группы мышц, чтобы была сила в ногах. Нам хочется, чтобы команда была хорошо готова физически, и на протяжении всего матча выдерживала высокий темп. Эта работа неприятная для игроков, но она важная", — сказал Кривенцов.