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Русол: Сейчас Днепр-1 не рассматривает кандидатуру Коноплянки
Возможно, со временем, но не сейчас
Фото: ФК Шахтер Донецк
Исполнительный директор "
— Какова возможность того, что в "Днепр-1" может перейти Евгений Коноплянка?
— Сейчас мы не рассматриваем его кандидатуру, потому что у нас другой вектор развития. Думаю, что Евгений покажет себя на высоком уровне, но у нас другие приоритеты.
— Но его история с возвращением в Днепр очень хороша?
— Возможно, со временем, но не сейчас.
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