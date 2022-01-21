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Русол: Сейчас Днепр-1 не рассматривает кандидатуру Коноплянки

Премьер-лига
(1 голосов)

Возможно, со временем, но не сейчас

Русол: Сейчас Днепр-1 не рассматривает кандидатуру Коноплянки

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол высказался о возможном подписании днепровским клубом вингера "Шахтера" Евгения Коноплянки.

— Какова возможность того, что в "Днепр-1" может перейти Евгений Коноплянка?

— Сейчас мы не рассматриваем его кандидатуру, потому что у нас другой вектор развития. Думаю, что Евгений покажет себя на высоком уровне, но у нас другие приоритеты.

— Но его история с возвращением в Днепр очень хороша?

— Возможно, со временем, но не сейчас.

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В статье: Андрей Русол СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (2)
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oleg.m.3972 (Харьков)
21.01.2022 в 19:27
Да... но нет !
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0
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alex.belogubko (одесса)
21.01.2022 в 18:28
Коно сиди в ШД как Вася Кобин --может побьёшь его сидячий рекорд--бабки платят вот и сиди
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