Русол: Сейчас Днепр-1 не рассматривает кандидатуру Коноплянки

Исполнительный директор " Днепра-1 " Андрей Русол высказался о возможном подписании днепровским клубом вингера "Шахтера" Евгения Коноплянки.

— Какова возможность того, что в "Днепр-1" может перейти Евгений Коноплянка?

— Сейчас мы не рассматриваем его кандидатуру, потому что у нас другой вектор развития. Думаю, что Евгений покажет себя на высоком уровне, но у нас другие приоритеты.

— Но его история с возвращением в Днепр очень хороша?

— Возможно, со временем, но не сейчас.