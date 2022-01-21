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Львов больше не рассчитывает на капитана команды

Премьер-лига
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Энесу Mахмутовичу будут подыскивать новую команду

Львов больше не рассчитывает на капитана команды

Фото: ФК Львов

Новина українською

ФК "Львов" больше не рассчитывает на капитана команды, 24-летнего Энеса Mахмутовича. Игровые качества легионера уже не устраивают главного тренера Олега Дулуба.

По имеющейся информации, поскольку Махмутович связан контрактом со "Львовом" до 30 июня 2022 года, то ему, скорее всего, предложат вариант с арендой в другой клуб.

Напомним, что Mахмутович выступает за "Львов" с августа 2020 года, минувшей осенью он провел в чемпионате УПЛ 12 матчей. Также в его активе есть 20 поединков в составе сборной Люксембурга.

"Львов" в текущей таблице УПЛ занимает 12-е место, набрав 17 очков за 18 туров.

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В статье: ФК Львов Энес Махмутович
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