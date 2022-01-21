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Львов больше не рассчитывает на капитана команды
Энесу Mахмутовичу будут подыскивать новую команду
Фото: ФК Львов
По имеющейся информации, поскольку Махмутович связан контрактом со "Львовом" до 30 июня 2022 года, то ему, скорее всего, предложат вариант с арендой в другой клуб.
Напомним, что Mахмутович выступает за "Львов" с августа 2020 года, минувшей осенью он провел в чемпионате УПЛ 12 матчей. Также в его активе есть 20 поединков в составе сборной Люксембурга.
"Львов" в текущей таблице УПЛ занимает 12-е место, набрав 17 очков за 18 туров.
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