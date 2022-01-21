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Дубинчак, Антюх и Супряга выйдут в старте Динамо на первый зимний спарринг киевлян

Премьер-лига
(1 голосов)

Стартовый состав Динамо

Дубинчак, Антюх и Супряга выйдут в старте Динамо на первый зимний спарринг киевлян

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Сегодня, 21 января, киевское "Динамо" проведет свой первый спарринг на зимнем сборе в Испании.

Соперником киевлян будет клуб 4-го испанского дивизиона Атлетико Пульпиленьо".

Уже известен стартовый состав "Динамо" на игру.

Динамо: Бойко, Дубинчак, Шабанов, Бурда, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Вербич, Антюх, Супряга

Матч начнется в 19:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Динамо (Киев)
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