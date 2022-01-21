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Дубинчак, Антюх и Супряга выйдут в старте Динамо на первый зимний спарринг киевлян
Стартовый состав Динамо
Фото: ФК Динамо
Сегодня, 21 января, киевское "Динамо" проведет свой первый спарринг на зимнем сборе в Испании.
Соперником киевлян будет клуб 4-го испанского дивизиона Атлетико Пульпиленьо".
Уже известен стартовый состав "Динамо" на игру.
Динамо: Бойко, Дубинчак, Шабанов, Бурда, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Вербич, Антюх, Супряга
Матч начнется в 19:00, а UA-Футбол проведет
Стартовий склад «біло-синіх» на перший спаринг іспанського збору ⚪️???? pic.twitter.com/39q9r5WfBQ— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 21, 2022
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