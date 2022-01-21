Мариуполь прекратил сотрудничество с украинским хавбеком и хорватским защитником

" Мариуполь " прекратил сотрудничество с хорватским защитником Петаром Босанчичем и украинского хавбеком Владиславом Клименко.

Владислав Клименко стал игроком азовской команды летом 2021 года. За это время хавбек провел 6 матчей в Премьер-лиге и отличился одним забитым голом.

Босанчич пополнил ряды "Мариуполя" в сентябре 2021 года. В нынешнем чемпионате в активе Петара 5 матчей.