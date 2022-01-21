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Мариуполь прекратил сотрудничество с украинским хавбеком и хорватским защитником

Премьер-лига
(1 голосов)

Босанчич и Клименко покинули клуб

Мариуполь прекратил сотрудничество с украинским хавбеком и хорватским защитником

fcmariupol.com

Новина українською

"Мариуполь" прекратил сотрудничество с хорватским защитником Петаром Босанчичем и украинского хавбеком Владиславом Клименко.

Владислав Клименко стал игроком азовской команды летом 2021 года. За это время хавбек провел 6 матчей в Премьер-лиге и отличился одним забитым голом.

Босанчич пополнил ряды "Мариуполя" в сентябре 2021 года. В нынешнем чемпионате в активе Петара 5 матчей.

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В статье: ФК Мариуполь Владислав Клименко Петар Босанчич
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Источник:
ФК Мариуполь

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