Премьер-лига
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Мариуполь прекратил сотрудничество с украинским хавбеком и хорватским защитником
Босанчич и Клименко покинули клуб
fcmariupol.com
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Владислав Клименко стал игроком азовской команды летом 2021 года. За это время хавбек провел 6 матчей в Премьер-лиге и отличился одним забитым голом.
Босанчич пополнил ряды "Мариуполя" в сентябре 2021 года. В нынешнем чемпионате в активе Петара 5 матчей.
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Источник:ФК Мариуполь
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