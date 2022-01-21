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Русол: Днепр-1 в вечном поиске для усиления команды

Премьер-лига
(2 голосов)

Наверное, так должно быть в любом клубе

Русол: Днепр-1 в вечном поиске для усиления команды

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол подвел итоги осенней части сезона и рассказал о зимних планах команды.

— Осенью "Днепр-1" очень высоко поднял свою планку, забравшись на третье место. Как теперь на этой позиции удержаться?

— Рецепт здесь единственный – нужно работать всему клубу, всем его службам, чтобы остаться на третьем месте после завершения чемпионата. Именно такая перед нами и стоит задача на сезон.

— В общем, результатом первого круга можно гордиться?

— Я не сторонник столь громких высказываний, ведь промежуточные результаты в турнирной таблице – это еще не окончательный итог. Давайте дождемся конца сезона и после этого уже будем делать выводы, нам радоваться или огорчаться.

— В межсезонье днепрянам пришлось возвращать в "Динамо" Дубинчака. Расскажите, как эта история развивалась?

— Мы предполагали такое развитие событий, поскольку Влад в последних матчах демонстрировал футбол очень высокого качества, поэтому теоретически были готовы к тому, что он оставит нас. Для нас это не стало каким-нибудь сюрпризом, а был просто рабочий момент.

— Когда стало известно, что он поедет где "Динамо"?

— Когда трансфер Николенко официально был оформлен. После этого мы уже понимали, что Влад отправится в "Динамо".

- Клуб ищет сейчас центрального защитника?

— Мы всегда кого-то ищем – это перманентный процесс. Мы в вечном поиске для усиления команды.

– Команду пополнил форвард из Сегунди Марк Гуаль. Как долго вы за ним следили?

— Мы за ним следили достаточно давно. На некотором отрезке он для нас был недоступен, хотя мы и пытались пригласить к нам Марка и раньше. Но сейчас так сложились обстоятельства, что мы сумели его привезти в Днепр. У Гуаля есть определенные свойства, за счет которых мы его и приглашали. Надеюсь, что он покажет нам то, чем сможет помочь клубу достичь результата.

— Еще ожидаете какие-то усиления этой зимой?

— Как я уже сказал, это вечный процесс, перманентный поиск усиления для команды. Поэтому мы в постоянном поиске.

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В статье: Андрей Русол СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (1)
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
21.01.2022 в 20:16
Всё очень таинственно, как про тайную комнату: " а ты знаешь, какой главный секрет тайной комнаты?"! - "Да! Никто не должен знать о тайной комнате!"))) А в итоге? В основе не хватает квалифицированных: левого заща, двух центрбеков, АМ! (Пихалёнок - цм), обоих вингеров (Назаренко сдал, а Гуцуляк им никогда не являлся), ну и конечно - напа! (Довбик уже смотрит на сторону)... Вообщем пол команды нужно купить!!! БОЛЬШАЯ ТАЙНА, КОНЕЧНО...
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