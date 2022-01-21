Русол: Днепр-1 в вечном поиске для усиления команды

Исполнительный директор " Днепра-1" Андрей Русол подвел итоги осенней части сезона и рассказал о зимних планах команды.

— Осенью "Днепр-1" очень высоко поднял свою планку, забравшись на третье место. Как теперь на этой позиции удержаться?

— Рецепт здесь единственный – нужно работать всему клубу, всем его службам, чтобы остаться на третьем месте после завершения чемпионата. Именно такая перед нами и стоит задача на сезон.

— В общем, результатом первого круга можно гордиться?

— Я не сторонник столь громких высказываний, ведь промежуточные результаты в турнирной таблице – это еще не окончательный итог. Давайте дождемся конца сезона и после этого уже будем делать выводы, нам радоваться или огорчаться.

— В межсезонье днепрянам пришлось возвращать в "Динамо" Дубинчака. Расскажите, как эта история развивалась?

— Мы предполагали такое развитие событий, поскольку Влад в последних матчах демонстрировал футбол очень высокого качества, поэтому теоретически были готовы к тому, что он оставит нас. Для нас это не стало каким-нибудь сюрпризом, а был просто рабочий момент.

— Когда стало известно, что он поедет где "Динамо"?

— Когда трансфер Николенко официально был оформлен. После этого мы уже понимали, что Влад отправится в "Динамо".

- Клуб ищет сейчас центрального защитника?

— Мы всегда кого-то ищем – это перманентный процесс. Мы в вечном поиске для усиления команды.

– Команду пополнил форвард из Сегунди Марк Гуаль. Как долго вы за ним следили?

— Мы за ним следили достаточно давно. На некотором отрезке он для нас был недоступен, хотя мы и пытались пригласить к нам Марка и раньше. Но сейчас так сложились обстоятельства, что мы сумели его привезти в Днепр. У Гуаля есть определенные свойства, за счет которых мы его и приглашали. Надеюсь, что он покажет нам то, чем сможет помочь клубу достичь результата.

— Еще ожидаете какие-то усиления этой зимой?

— Как я уже сказал, это вечный процесс, перманентный поиск усиления для команды. Поэтому мы в постоянном поиске.