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Бутко: Не принципиально где играть, в Украине или за границей

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник пока что не нашел себе команду

Бутко: Не принципиально где играть, в Украине или за границей

Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" Богдан Бутко, который сейчас находится в статусе свободного агента, рассказал, есть ли у него трансферные предложения.

– Какие есть варианты продолжения карьеры?

– Нечего комментировать сейчас.

– Где бы больше хотели играть: в Украине или за границей?

– Тут, в принципе, не принципиально.

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В статье: Богдан Бутко
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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старий фан (Рівне)
21.01.2022 в 20:44
"Какая разніца", "футол внє палітікі" - і знов Бутко, як повія пропонує себе заліським клубам.
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Roman Zett (Poltava)
21.01.2022 в 20:23
Не принципиально где сидеть на лавке
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