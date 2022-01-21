Премьер-лига
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Бутко: Не принципиально где играть, в Украине или за границей
Защитник пока что не нашел себе команду
Экс-защитник "
– Какие есть варианты продолжения карьеры?
– Нечего комментировать сейчас.
– Где бы больше хотели играть: в Украине или за границей?
– Тут, в принципе, не принципиально.
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Источник:Трибуна
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Комментарии (2)
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старий фан (Рівне)
21.01.2022 в 20:44
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Roman Zett (Poltava)
21.01.2022 в 20:23
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