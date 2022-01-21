Бутко: Не принципиально где играть, в Украине или за границей

Экс-защитник " Шахтера " Богдан Бутко, который сейчас находится в статусе свободного агента, рассказал, есть ли у него трансферные предложения.

– Какие есть варианты продолжения карьеры?

– Нечего комментировать сейчас.

– Где бы больше хотели играть: в Украине или за границей?

– Тут, в принципе, не принципиально.