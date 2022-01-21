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Мораес: Я горжусь тем, что я украинец - не делитесь фейковыми новостями о моей жизни

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Форвард пояснил ситуацию со своим интервью

Мораес: Я горжусь тем, что я украинец - не делитесь фейковыми новостями о моей жизни

Новина українською

Форвард "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес отреагировал на критику в свой адрес после слов о том, что бразильцы напуганы возможным нападением российской армии на Украину.

"Я украинец! Я горжусь тем, что я украинец!

С 2012 года я приехал в Украину и до сегодня 2022 года живу здесь, даже когда имел возможность уехать.

Пожалуйста, не делитесь фейковыми новостями о моей жизни", – написал Мораес в Инстаграме.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Комментарии (22)
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DesnaUA (Чернигов)
21.01.2022 в 21:51
Ты когда то гордился что ты Динамовец...И эмблему облизывал.Таким шлюхам нет веры ни одному слову!Шакал.
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.01.2022 в 21:04
И Я горжусь! Завтра суббота! Юху!
Ответить
+1
-1
kapkan (Луганск)
21.01.2022 в 20:56
Такому как Мораес нужно забить на слова деревянного зозули!!! Зозуля вообще не футболист, а просто напоминает о своем существовании!!!!
Ответить
+4
-9
Algrab (Костопiль)
21.01.2022 в 21:10
А ти - не людина, а так, шматок протоплазми...
Ответить
+5
-4
kapkan (Луганск)
21.01.2022 в 21:14
Algrab (Костопiль),закройся уже, даун!!
Ответить
+3
-4
kapkan (Луганск)
21.01.2022 в 21:15
Algrab (Костопiль), после "ти" тире не нужно ставить, безграмотное существо!
+1
-3
Algrab (Костопiль)
21.01.2022 в 21:31
Та пішов ти нах.р, лугандонець, і один, і другий...Грамоти воно буде вчити...На себе дивись, недороблене...
+1
-1
avatar
Dimonych (FCSD)
21.01.2022 в 21:21
100%
Ответить
+2
-3
kapkan (Луганск)
21.01.2022 в 21:23
Оно как слышет так и пишет))))
0
-4
Algrab (Костопiль)
21.01.2022 в 21:31
п н х.
+1
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
21.01.2022 в 20:44
И в этом весь "украинский" шахтёр!
Ответить
+9
-8
avatar
Dimonych (FCSD)
21.01.2022 в 21:20
Шахтер больше всех приносит славы Украине через футбол, а вот такие только пердят.
Ответить
+2
-4
Dimka26 (Чернигов)
21.01.2022 в 20:41
Интересно, а после контракта с Шахтером, останется жить в Украине или как Марлос уедет? Хотя тот на вид более порядочный, чем этот
Ответить
+5
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.01.2022 в 21:03
А всем, кто в Польше работают, если бы дали гражданство и возможность остаться там жить, то много бы вернулось? То как или кто лучше, тот кто забил на родину, или тот кто возвращается с деньгами для развития своей страны?! Как правильно?
Ответить
+2
-3
avatar
Dimonych (FCSD)
21.01.2022 в 21:21
А что, Марлос уже точно уехал? Он переходит в другой клуб пока.
Ответить
+1
-4
Algrab (Костопiль)
21.01.2022 в 20:40
Швиденько перевзувся...
Ответить
+4
-4
avatar
Dimonych (FCSD)
21.01.2022 в 21:21
ты да, а он и не обувался.
Ответить
+2
-4
Algrab (Костопiль)
21.01.2022 в 21:32
Ти йому шнурівки зав'язував?
+1
-1
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.01.2022 в 20:36
Ты не украинец. Ты гражданин Украины, бразилец по национальности
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+9
-5
ТолькоДНЕПР (Днепр)
21.01.2022 в 20:43
На счёт гражданина - тоже очень сомневаюсь! По паспорту может и да, а по совести???
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+6
-4
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Dimonych (FCSD)
21.01.2022 в 21:20
насчет твоей совести сомнений гораздо больше, а Мораес точно наш.
+1
-4
Algrab (Костопiль)
21.01.2022 в 21:34
Там совістю ніколи і не пахло...
+1
-1


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