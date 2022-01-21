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Мораес: Я горжусь тем, что я украинец - не делитесь фейковыми новостями о моей жизни
Форвард пояснил ситуацию со своим интервью
Форвард "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес отреагировал на критику в свой адрес после слов о том, что
"Я украинец! Я горжусь тем, что я украинец!
С 2012 года я приехал в Украину и до сегодня 2022 года живу здесь, даже когда имел возможность уехать.
Пожалуйста, не делитесь фейковыми новостями о моей жизни", – написал Мораес в Инстаграме.
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Комментарии (22)
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DesnaUA (Чернигов)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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Algrab (Костопiль)
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Dimonych (FCSD)
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