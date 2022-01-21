Мораес: Я горжусь тем, что я украинец - не делитесь фейковыми новостями о моей жизни

Форвард "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес отреагировал на критику в свой адрес после слов о том, что бразильцы напуганы возможным нападением российской армии на Украину.

"Я украинец! Я горжусь тем, что я украинец!

С 2012 года я приехал в Украину и до сегодня 2022 года живу здесь, даже когда имел возможность уехать.

Пожалуйста, не делитесь фейковыми новостями о моей жизни", – написал Мораес в Инстаграме.