Футбольные новости: FIFA подставила Динамо и Шахтер, бегство Соломона, Лунин снова играет за Реал

Так-с, здесь новости украинского футбола подъехали! Почему Манор Соломон хочет и может уйти из Шахтера, что подготовила FIFA для наших грандов и что означают новые правила аренды для Динамо и Шахтера в УПЛ, как сыграл Лунин и какое будущее у него – об этом в свежем выпуске футбольных новостей от Записок украинского болельщика. ВЙО!

00:00 Пррррррривет!

00:41 Лунин снова сыграл за Реал

03:31 Соломон уходит из Шахтера?

05:44 Новые правила аренды от FIFA. Что это значит для "Динамо" и "Шахтера"?

12:17 Следим за новостями!

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