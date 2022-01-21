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Футбольные новости: FIFA подставила Динамо и Шахтер, бегство Соломона, Лунин снова играет за Реал

Премьер-лига
(2 голосов)

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Футбольные новости: FIFA подставила Динамо и Шахтер, бегство Соломона, Лунин снова играет за Реал

UA-Футбол
Новина українською

Так-с, здесь новости украинского футбола подъехали! Почему Манор Соломон хочет и может уйти из Шахтера, что подготовила FIFA для наших грандов и что означают новые правила аренды для Динамо и Шахтера в УПЛ, как сыграл Лунин и какое будущее у него – об этом в свежем выпуске футбольных новостей от Записок украинского болельщика. ВЙО!

00:00 Пррррррривет!
00:41 Лунин снова сыграл за Реал
03:31 Соломон уходит из Шахтера?
05:44 Новые правила аренды от FIFA. Что это значит для "Динамо" и "Шахтера"?
12:17 Следим за новостями!

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Комментарии (5)
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Лекарь (село Дарница)
21.01.2022 в 20:06
ФИФА не подставила, а навела порядок. И, это... Это в гораздо большей степени касается кротов. Хоть, я уверен, они легко провернут финт ушами и переведут своих кротят на контракты в фк будка.
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0
-1
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WuTаng (Київ)
21.01.2022 в 20:23
Не зупиняйся, продовжуй ватанчик: а Медведчук кум Бандери і Суркіс патріот України, просто всі навколо не так все трактують
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
21.01.2022 в 20:42
Даунито хромосомо
0
-1
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WuTаng (Київ)
21.01.2022 в 20:57
Ватанчик, можеш не представлятись
+1
0
Лекарь (село Дарница)
21.01.2022 в 20:58
п.н.х., укурок
0
0


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