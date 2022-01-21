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Футбольные новости: FIFA подставила Динамо и Шахтер, бегство Соломона, Лунин снова играет за Реал
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Так-с, здесь новости украинского футбола подъехали! Почему Манор Соломон хочет и может уйти из Шахтера, что подготовила FIFA для наших грандов и что означают новые правила аренды для Динамо и Шахтера в УПЛ, как сыграл Лунин и какое будущее у него – об этом в свежем выпуске футбольных новостей от Записок украинского болельщика. ВЙО!
00:00 Пррррррривет!
00:41 Лунин снова сыграл за Реал
03:31 Соломон уходит из Шахтера?
05:44 Новые правила аренды от FIFA. Что это значит для "Динамо" и "Шахтера"?
12:17 Следим за новостями!
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