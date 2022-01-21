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Скаут Днепра-1: Сейчас для Супряги места в команде нет

Премьер-лига
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Не прижился в Днепре-1 и Русин

Скаут Днепра-1: Сейчас для Супряги места в команде нет

Новина українською

Экс-хавбек сборной Украины и скаут "Днепра-1" Андрей Полунин высказал свое мнение о возможном возвращении форварда "Динамо" Владислава Супряги в днепровский клуб.

"Супряга не решает, вернуться ему в "Днепр-1" или нет. Опять же, надо спросить у главного тренера "Днепра-1", хочет ли он видеть Супрягу в своей команде. Супряге нужен тренер, который поверит в него, как Дмитрий Михайленко. При нем он раскрылся, много забивал.

Вот мы перед началом сезона взяли Русина. Он у нас не заиграл. Такая же ситуация могла быть и с Супрягой. Сейчас для Супряги места в команде нет.

Есть Довбик. Его никто не продавал. Взяли второго форварда – испанца. Поэтому Супрягу сейчас никто брать не будет", – сказал Полунин.

Напомним, что Супряга в 26 матчах за "Динамо" забил 2 гола.

Русин, в свою очередь, провел 8 игр за "Днепр-1" в первой части чемпионата, забив 1 мяч, после чего перебрался в "Черноморец".

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Владислав Супряга
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Источник:
fanday

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