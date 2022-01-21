Скаут Днепра-1: Сейчас для Супряги места в команде нет

Экс-хавбек сборной Украины и скаут " Днепра-1" Андрей Полунин высказал свое мнение о возможном возвращении форварда "Динамо" Владислава Супряги в днепровский клуб.

"Супряга не решает, вернуться ему в "Днепр-1" или нет. Опять же, надо спросить у главного тренера "Днепра-1", хочет ли он видеть Супрягу в своей команде. Супряге нужен тренер, который поверит в него, как Дмитрий Михайленко. При нем он раскрылся, много забивал.

Вот мы перед началом сезона взяли Русина. Он у нас не заиграл. Такая же ситуация могла быть и с Супрягой. Сейчас для Супряги места в команде нет.

Есть Довбик. Его никто не продавал. Взяли второго форварда – испанца. Поэтому Супрягу сейчас никто брать не будет", – сказал Полунин.