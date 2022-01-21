Денис Попов: Тебе в лицо улыбаются, а потом сидят в студиях и пылесосят - хотелось в тот момент порвать просто

Защитник " Динамо " Денис Попов рассказал о том, как он реагирует на критику.

- У тебя был такой момент, как у Селезнева , когда ты хотел позвонить кому-то и объяснить, что кто-то сделал неправильно?

– Да конечно было. Рассказывать нет смысла. Было, но слава богу, что я не сделал. Меня люди направили тоже.

- За что?

– Тебе в лицо улыбаются, поздравляют, а потом сидят в студиях и тебя пылесосят как только можно. Мне хотелось в тот момент порвать просто, злость была.

Но потом остываешь, думаешь – ну кто ты такой? Сидишь, разговариваешь только на телике – вот и вся твоя работа. Какие-то инсайды там максимум. А ты в футбол играл вообще в жизни своей? Ты вообще проходил что-то, что сидишь рассказываешь, какой футболист, что и как. Это ненормально.

Ты можешь по делу критиковать. Если по делу критикуешь – вопросов нет. Но когда от балды, лишь бы что-то ляпнуть, набрать себе подписчиков или просмотров – это уже не то.