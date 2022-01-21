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Динамо крупно побеждает в стартовом спарринге года

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Спокойная победа с голами основы

Динамо крупно побеждает в стартовом спарринге года

UA-Футбол
Новина українською

В стартовом поединке 2022 года киевское "Динамо" справилось с клубом из глубин испанского футбола, забив четыре гола в заключительную треть встречи. Вчера днём в Пульпи ещё даже не догадывались, что их клуб ожидает спарринг с действующим чемпионом Украины, однако ковид в лагере сборной свободных агентов Испании изменил планы трёх сторон и вынудил "динамовских" функционеров оперативно искать нового спарринг-партнёра, который был найдён в четвёртом испанском дивизионе.

Делать какой-то глубокий анализ по игре, а также разбирать действия футболистов смысла нет. По составам отметим, что с первых минут на поле вышел Дубинчак, но был заменён из-за повреждения ещё до перерыва. Вообще, нельзя сказать, в каком из таймов у "Динамо" играла основа, потому что это был микс: Шапаренко, Цыганков и Буяльский появились на поле после перерыва, а Сидорчук и Гармаш играли до. К слову, последний занимал позицию в середине поля, а за атаку сегодня отвечали Супряга и Кулач.

Главные события во встрече состоялись в заключительные полчаса, когда голы наконец-то пришли. Первые три результативных удара на свой счёт записали вингеры киевлян Цыганков и де Пена: в двух первых случаях это были фланговые передачи от Кулача и Тымчика соответственно, а в третьем Виктор получил мяч в свободной зоне на правом краю штрафной, откуда и пробил. Последний мяч во встрече "Динамо" организовал Кулач, перехватив мяч в чужой штрафной и откатив на пустые ворота Буяльскому.

Уже завтра "Динамо" ожидает спарринг с люксембуржским клубом "Унион". Начало игры в 18:00.

"Динамо" (Киев, Украина) - "Атлетико Пульпиленьо" (Пульпи, Испания) 4:0
Голы: Цыганков 66, де Пена 76, Цыганков 77, Буяльский 87
"Динамо" первый тайм: Бойко - Кендзёра, Бурда, Шабанов, Дубинчак (Вивчаренко 42) - Сидорчук, Шепелев - Антюх, Гармаш, Вербич - Супряга.
"Динамо" второй тайм: Моргун - Тымчик, Боль, Сирота, Вивчаренко - Бражко, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, де Пена - Кулач.

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В статье: Динамо (Киев) Атлетико Пульпиленьо
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Комментарии (8)
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usovvictor (Kharkov)
21.01.2022 в 21:34
...от Антюха вообще мяч отскакивает при приеме, Супряга вместо сразу удара стал разворачиваться как тяжелый "бомбардировщик" - ничего у "перспективных" не меняется, первый тускло, как в замороженном состоянии, хотя бы понимали с кем играют...
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+1
0
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Блуждающий Форвард
21.01.2022 в 21:22
Через какой-то месяц, всё возобновится!!! Дай Бог Украине, лучший футбол!!! Более яркий, более результативный, более зрелищный!!! Даёшь 3 клуба в ЛЧ, сразу в групповом турнире!!!
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0
0
Лекарь (село Дарница)
21.01.2022 в 21:30
Нам бы Шотландию пройти, да Австрию/Уэльс обыграть...
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0
0
vituynia (Черкассы)
21.01.2022 в 21:12
Посмотрел второй тайм,интересно было понаблюдать за молодёжью. Бражко и Вивчаренко ничем не запомнились. Боль неплохо, уверенно,ещё и первый пас есть.Но опять таки,это на фоне довольно слабого соперника. Команда только начинает подготовку к весенней части сезона и большинство игроков пока тяжеловато выглядят, за исключением Шапаренко и Буяльского,которые довольно таки бодренько отыграли.
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.01.2022 в 21:06
Вот это силушка! Разорвали! Ух!
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0
-6
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alex.belogubko (одесса)
21.01.2022 в 20:58
а по сильнее соперников не нашли --Заре надо было их отдать
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+1
-5
Чернышев (Tegusi)
21.01.2022 в 21:19
Дивись щоб залишитись в ПЛ. Григорчук обрєзание всім зробив?
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+2
-1
miha (Нежин)
21.01.2022 в 20:54
Супряга!
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+2
-4


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