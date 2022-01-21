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Динамо крупно побеждает в стартовом спарринге года
Спокойная победа с голами основы
В стартовом поединке 2022 года киевское "Динамо" справилось с клубом из глубин испанского футбола, забив четыре гола в заключительную треть встречи. Вчера днём в Пульпи ещё даже не догадывались, что их клуб ожидает спарринг с действующим чемпионом Украины, однако ковид в лагере сборной свободных агентов Испании изменил планы трёх сторон и вынудил "динамовских" функционеров оперативно искать нового спарринг-партнёра, который был найдён в четвёртом испанском дивизионе.
Делать какой-то глубокий анализ по игре, а также разбирать действия футболистов смысла нет. По составам отметим, что с первых минут на поле вышел Дубинчак, но был заменён из-за повреждения ещё до перерыва. Вообще, нельзя сказать, в каком из таймов у "Динамо" играла основа, потому что это был микс: Шапаренко, Цыганков и Буяльский появились на поле после перерыва, а Сидорчук и Гармаш играли до. К слову, последний занимал позицию в середине поля, а за атаку сегодня отвечали Супряга и Кулач.
Главные события во встрече состоялись в заключительные полчаса, когда голы наконец-то пришли. Первые три результативных удара на свой счёт записали вингеры киевлян Цыганков и де Пена: в двух первых случаях это были фланговые передачи от Кулача и Тымчика соответственно, а в третьем Виктор получил мяч в свободной зоне на правом краю штрафной, откуда и пробил. Последний мяч во встрече "Динамо" организовал Кулач, перехватив мяч в чужой штрафной и откатив на пустые ворота Буяльскому.
Уже завтра "Динамо" ожидает спарринг с люксембуржским клубом "Унион". Начало игры в 18:00.
"Динамо" (Киев, Украина) - "Атлетико Пульпиленьо" (Пульпи, Испания) 4:0
Голы: Цыганков 66, де Пена 76, Цыганков 77, Буяльский 87
"Динамо" первый тайм: Бойко - Кендзёра, Бурда, Шабанов, Дубинчак (Вивчаренко 42) - Сидорчук, Шепелев - Антюх, Гармаш, Вербич - Супряга.
"Динамо" второй тайм: Моргун - Тымчик, Боль, Сирота, Вивчаренко - Бражко, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, де Пена - Кулач.
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