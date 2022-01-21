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Хорватский легионер Ворсклы: У нас зимой больше на лыжах катаются, а у вас люди летают в Доминикану

Премьер-лига
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Иван Пешич рассказал, как провел отпуск

Хорватский легионер Ворсклы: У нас зимой больше на лыжах катаются, а у вас люди летают в Доминикану

Новина українською

Хорватский вингер "Ворсклы" Иван Пешич рассказал о том, как провел свой отпуск.

"Я был дома в Сплите. У нас такая погода, что мы летом больше отдыхаем. Туристы приезжают. У нас традиция зимой где-то больше на лыжах покататься, чем у вас. У вас зимой люди летают в Доминикану, на море.

Конечно, будет длинный сезон, надо хорошо подготовиться. Вы сами видели, что в последних играх получали травмы. Надо смотреть за своим здоровьем, я думаю, что это помогает", — сказал Пешич.

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В статье: Ворскла (Полтава) Иван Пешич
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Комментарии (2)
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igor_ignat (Weimar)
21.01.2022 в 23:31
Ну да, Шумахер покатался...Не дай бог кому-то так ...
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pyvovarchyk (Львів)
21.01.2022 в 23:28
серйозно, професійним спортсменам не забороняють кататися на лижах??
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