Хорватский легионер Ворсклы: У нас зимой больше на лыжах катаются, а у вас люди летают в Доминикану

Хорватский вингер " Ворсклы " Иван Пешич рассказал о том, как провел свой отпуск.

"Я был дома в Сплите. У нас такая погода, что мы летом больше отдыхаем. Туристы приезжают. У нас традиция зимой где-то больше на лыжах покататься, чем у вас. У вас зимой люди летают в Доминикану, на море.

Конечно, будет длинный сезон, надо хорошо подготовиться. Вы сами видели, что в последних играх получали травмы. Надо смотреть за своим здоровьем, я думаю, что это помогает", — сказал Пешич.