Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хорватский легионер Ворсклы: У нас зимой больше на лыжах катаются, а у вас люди летают в Доминикану
Иван Пешич рассказал, как провел отпуск
Хорватский вингер "
"Я был дома в Сплите. У нас такая погода, что мы летом больше отдыхаем. Туристы приезжают. У нас традиция зимой где-то больше на лыжах покататься, чем у вас. У вас зимой люди летают в Доминикану, на море.
Конечно, будет длинный сезон, надо хорошо подготовиться. Вы сами видели, что в последних играх получали травмы. Надо смотреть за своим здоровьем, я думаю, что это помогает", — сказал Пешич.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Youtube-канал Ворсклы
Популярное сейчас
- СМИ: Ливерпуль ведет переговоры по Лунину. Реал просит 20 млн евро
- Ярославский: На базе в Высоком нас нет
- Официально: Венгерский клуб арендовал Леднева
- Костышин возглавит зарубежный клуб
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
igor_ignat (Weimar)
21.01.2022 в 23:31
Ответить
0
0
pyvovarchyk (Львів)
21.01.2022 в 23:28
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...