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Шаран: Селезнев самоотверженно и настойчиво работает - сбросил пару килограмм
Посмотрим, что из этого выйдет
koloskovalivka.com
Новый главный тренер "
"Буду просить журналистов и всех, чтобы меньше внимания обращали на Селезнева. Он такой же равноценный игрок, как и все остальные в "Минае". Я сказал ему, чтобы он вел себя так, как должен вести профессиональный футболист. Мы с ним договорились.
Я вижу, как он самоотверженно и настойчиво работает. Он сбросил пару килограмм, я надеюсь на этого игрока. Я зацикливаться на нем не буду. У нас в первую очередь коллектив, я ребятам это объяснил. Так что надеюсь, что мы найдем общий язык", - сказал Шаран.
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