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Шаран: Селезнев самоотверженно и настойчиво работает - сбросил пару килограмм

Премьер-лига
(1 голосов)

Посмотрим, что из этого выйдет

Шаран: Селезнев самоотверженно и настойчиво работает - сбросил пару килограмм

koloskovalivka.com

Новина українською

Новый главный тренер "Миная" Владимир Шаран рассказал о том, какие отношения он собирается строить со скандальным форвардом команды Евгением Селезневым.

"Буду просить журналистов и всех, чтобы меньше внимания обращали на Селезнева. Он такой же равноценный игрок, как и все остальные в "Минае". Я сказал ему, чтобы он вел себя так, как должен вести профессиональный футболист. Мы с ним договорились.

Я вижу, как он самоотверженно и настойчиво работает. Он сбросил пару килограмм, я надеюсь на этого игрока. Я зацикливаться на нем не буду. У нас в первую очередь коллектив, я ребятам это объяснил. Так что надеюсь, что мы найдем общий язык", - сказал Шаран.

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В статье: Евгений Селезнев Владимир Шаран ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Laborer (Dnipro)
22.01.2022 в 00:06
Он хоть смыл за собой после этого?)
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Dr. House (Поділля)
22.01.2022 в 00:00
Высрался что ли?)))
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