Шаран: Селезнев самоотверженно и настойчиво работает - сбросил пару килограмм

Новый главный тренер " Миная " Владимир Шаран рассказал о том, какие отношения он собирается строить со скандальным форвардом команды Евгением Селезневым.

"Буду просить журналистов и всех, чтобы меньше внимания обращали на Селезнева. Он такой же равноценный игрок, как и все остальные в "Минае". Я сказал ему, чтобы он вел себя так, как должен вести профессиональный футболист. Мы с ним договорились.

Я вижу, как он самоотверженно и настойчиво работает. Он сбросил пару килограмм, я надеюсь на этого игрока. Я зацикливаться на нем не буду. У нас в первую очередь коллектив, я ребятам это объяснил. Так что надеюсь, что мы найдем общий язык", - сказал Шаран.