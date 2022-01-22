Судьи УПЛ проведут зимний сбор в Турции

25 января арбитры и ассистенты, обслуживающие чемпионат Украины УПЛ, будут в Киеве сдавать нормативы по физподготовке.

Те судьи, которые успешно сдаст нормативы, 12 февраля улетят в Турцию, где в течении недели будут готовиться к весенней части сезона. На данном сборе запланированы, как теоретические занятия, так и обслуживание контрольных поединков.

По имеющейся информации, в Турции на этом сборе будут присутствовать председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, куратор судейского корпуса Никола Риццоли, члены Комитета арбитров.

Напомним, что 25 арбитров и 50 ассистентов заслужили право обслуживать поединки чемпионата УПЛ, среди них и женщины: Екатерина Mонзуль, Анастасия Романюк, Марина Стрелецкая и Светлана Грушко.