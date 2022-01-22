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Мудрику вручили приз лучшего игрока Шахтера 2021 года
Награда нашла героя
shakhtar.com
Вечером 20 января "
Перед началом сессии "оранжево-черные" поздравили Михаила Мудрика со званием лучшего игрока 2021 года. Роберто Де Дзерби выступил с короткой речью, а капитан Андрей Пятов вручил молодому полузащитнику памятный приз.
Сам Мудрик так прокомментировал свою награду:
"Очень рад, что получил эту награду. Это большая мотивация и большой стимул работать еще больше, прогрессировать и показывать высококлассный футбол.
Все соскучились по тренировочному процессу, по команде, по всем пацанам. Тренируемся с большим энтузиазмом и большим настроем".
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