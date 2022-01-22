  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мудрику вручили приз лучшего игрока Шахтера 2021 года
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мудрику вручили приз лучшего игрока Шахтера 2021 года

Премьер-лига
(1 голосов)

Награда нашла героя

Мудрику вручили приз лучшего игрока Шахтера 2021 года

shakhtar.com

Новина українською

Вечером 20 января "Шахтер" провел тренировку тактического характера.

Перед началом сессии "оранжево-черные" поздравили Михаила Мудрика со званием лучшего игрока 2021 года. Роберто Де Дзерби выступил с короткой речью, а капитан Андрей Пятов вручил молодому полузащитнику памятный приз.

Сам Мудрик так прокомментировал свою награду:

"Очень рад, что получил эту награду. Это большая мотивация и большой стимул работать еще больше, прогрессировать и показывать высококлассный футбол.

Все соскучились по тренировочному процессу, по команде, по всем пацанам. Тренируемся с большим энтузиазмом и большим настроем".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...