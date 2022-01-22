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Мудрик: Тренируемся с большим энтузиазмом и с большим настроем

Премьер-лига
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"Горняки" уже скоро проведут первый матч года

Мудрик: Тренируемся с большим энтузиазмом и с большим настроем

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик прокомментировал свою победу в номинации лучшего игрока "горняков" в 2021 году, а также тренировки команды:

“Очень рад, что получил эту награду. Это большая мотивация и большой стимул работать еще больше, прогрессировать и показывать высококлассный футбол.

Все соскучились по тренировочному процессу, по команде, по всем пацанам. Тренируемся с большим энтузиазмом и большим настроем”, - сказал Мудрик.

Отметим, что на данный момент “Шахтер” находится на сборах в Анталье. Первый матч "горняков" запланирован на понедельник, 24 сентября: подопечные Де Дзерби сыграют против австрийского "Вольфсбергера".

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
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